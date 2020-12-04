برهم صالح يؤكد على أهمية التضامن الدولي لمواجهة كورونا.. مغردون: أنت أخطر من الفايروس على العراق

هاجم مغردون على موقع التدوين المصغر "تويتر" رئيس الجمهورية برهم صالح بعد تصريحه عن أهمية التضامن الدولي لمواجهة فايروس كورونا، حيث قال المغردون لصالح "أنت أخطر من كورونا ألف مرة على العراق.

وقال صالح في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، "أكدتُ في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة الخاص بمكافحة وباء كورونا، على أهمية التضامن الدولي في هذه الأوقات الصعبة".

وأضاف، "وضرورة العدالة في توزيع اللقاح ومراعاة القدرات المتفاوتة للدول. في بلدنا تساهم تضحيات كوادرنا الطبية ووعي مواطنينا بتخفيف اثاره، وسنواصل العمل للتخلص منه".

من جانبهم، هاجم المغردون برهم صالح، ووصفوه بأنه أخطر على العراق من فايروس كورونا، مطالبيه بالكشف عن قتلة المتظاهرين في أحداث تظاهرات تشرين.

وقال مغردون، نطالب من رئيس الجمهورية أن يكون حيادي وينفذ ما جعل أمانة في عنقه من الدستور في إرسال القوانين إلى النشر ومنها قانون معادلة الشهادات العليا الذي يخدم شريحه واسعه من الطلبة ولا يقف مع الفاسدين الذين يراهنوا على عدم التنفيذ ليستغلوا الطلبة ويساوموهم على دفع الأموال.

وطالب نشطاء برهم صالح، بـ"مكافحة إرهاب الميليشيات والعصابات ومافيات الفساد الذين نخروا جسد العراق ولم يبقى منه سوى الهيكل العظمي.

وتساءل نشطاء لماذا يا صالح تتضامن دوليا؟ وتترك شعب العراق يعاني من الجوع والأزمات ومن الأولى أن تقف بجانب العراقيين وتوفر لهم سبل المعيشة والحياة.

وأكد مغردون أن برهم صالح لا يستحق منصب رئاسة العراق، وأنه بعيد كل البعد عن الشعب العراقي ولا يشعر بمعاناته ، وأنه يتسلم راتبه كل شهر ولا يوفر رواتب الموظفين بل يوفر رواتب الميليشيات.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال مغردون موقع التدوين المصغر "تويتر"، على كلمة الرئيس برهم صالح في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة:

وقال حساب "محمد الصباحي@7ModImctzynMxt2"، "نطالب من رئيس الجمهورية أن يكون حيادي وينفذ ما جعل أمانة في عنقه من الدستور في إرسال القوانين إلى النشر ومنها قانون معادلة الشهادات العليا الذي يخدم شريحه واسعه من الطلبة ولا يقف مع الفاسدين الذين يراهنوا على عدم التنفيذ ليستغلوا الطلبة ويساوموهم على دفع الأموال".



وأضاف، حساب "Al Jubory Khalil"، "إذا بيك خير كافح إرهاب الميليشيات والعصابات ومافيات الفساد الذين نخروا جسد العراق ولم يبقى منه سوى الهيكل العظمي".

وذكر حساب "صائب خليل"، "أنت أخطر من كورونا ألف مرة على العراق" في إشارة إلى الرئيس برهم صالح.



وخاطب حساب " علي أحمد جاسم"، رئيس الجمهورية برهم صالح قائلا " أنتم أكثر من وباء كورونا للبشر".



وتابع حساب "ALI Abn_Alwttan"، "الإعلام والبروتوكولات أهم من حاجات الشعب الأساسية ؟!!".

وأضاف، "يجب الالتفات للمعاضل التي يعيشها الشعب وتسليط الضوء عليها هناك فقر وبؤس ومعاناة حقيقية يعيشها الناس تعاملوا معها بعيدا عن المزايدات الاعلامية".



وقال حساب " Noor"، " برهم صالح.... أنت ما تستحق هذا المنصب أنت تستحق أن تكون منظف حمامات في إحدى المدارس".