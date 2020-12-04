قصم ظهر إيران.. عقوبات أمريكية جديدة من جانب ترامب تطال الأسلحة الكيميائية و70 مليار دولار خسارة سنوية للملالي

خبراء: الرئيس ترامب يستجيب لمطالب عالمية بتحجيم الملالي وتطويق ارهابه



لا يتأخر الرئيس ترامب عن تقييد النظام الإرهابي في طهران، لأنه يعلم تماما الخطر الذي ينطوي عليه هذا النظام والخطر الشديد الذي يمثله للعالم.

وجاءت آخر القرارات من جانب وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات جديدة تطال الأسلحة الكيمائية.

وفرضت واشنطن، عقوبات جديدة تستهدف شخصا ومجموعة تعمل في مجال صنع الأسلحة الكيماوية، على صلة بإيران. وجاء على موقع وزارة الخزانة الأميركية، أن العقوبات استهدفت مجموعة شهيد ميسامي المرتبطة بالمنظمة الإيرانية للابتكار والبحث الدفاعي، وكذلك على شخص يدعى مهران بابري، وهو مدير المجموعة.

ووفقا لوزارة الخزانة، فإن مجموعة "شهيد ميسامي" تشارك في أبحاث الأسلحة الكيماوية الإيرانية، وهي تابعة للمنظمة الإيرانية للابتكار والبحث الدفاعي.

واعتبر وزير الخزانة الأميركي، ستف مينوشين، أن "تطوير إيران لأسلحة الدمار الشامل هو تهديد لأمن جيرانها والعالم.. وستواصل الولايات المتحدة مواجهة أي جهود يبذلها النظام الإيراني الإرهابي لتطوير أسلحة كيماوية، قد يستخدمها النظام أو الجماعات التي تعمل بالوكالة عنه لدفع أجندتهم الخبيثة.



من جانبها أدانت وزارة الخارجية الأميركية، أي تورط للنظام الإيراني في برامج الأسلحة الكيماوية، مؤكدة أنه ستفرض عقوبات على المتورطين في أي نشاط من هذا القبيل.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: كجزء من هذه المنظمة، شاركت مجموعة شهيد ميسامي في أنشطة تثير القلق بشأن التزامات إيران بموجب اتفاقية الأسلحة الكيماوية، بما في ذلك مشاريع هذه المنظمة التي كانت مسؤولة عنها، والتي تشمل اختبار وإنتاج عوامل كيماوية.

وبالإضافة إلى تجميد أي أصول أميركية تحتفظ بها مجموعة شهيد ميسامي ومهران بابري، سيتم منع كليهما من الوصول إلى النظام المالي الأميركي وإدراجهما على الإنترنت كجهات تعمل على نشر أسلحة الدمار الشامل.

وفي 18 نوفمبر 2020، فرضت واشنطن عقوبات على عشرات الأشخاص والكيانات في إيران، وفي مقدمتها "مؤسسة مستضعفان" التي يسيطر عليها المرشد الإيراني علي خامنئي، كما شملت وزير الاستخبارات وعشرات الكيانات والأفراد.

واستهدفت العقوبات الأميركية "مؤسسة مستضعفان" التي يسيطر عليها المرشد الإيراني علي خامنئي، كما شملت وزير الاستخبارات وعشرات الكيانات والأفراد. يأتي ذلك في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإيراني أزمة عملة وتزايد الدين العام وتضخما متزايدا.

وأشارت الخارجية الأميركية، آنذاك إلى أنه قبل حملة الضغط، كانت إيران تصدر ما يقرب 2.5 مليون برميل من النفط يوميا، بينما تكافح الآن لتصدير ربع هذا الحجم.

وأكدت الخارجية أنه منذ مايو 2018، حرمت واشنطن النظام الإيراني من الوصول المباشر إلى أكثر من 70 مليار دولار من عائدات النفط، وأنها ستواصل منع النظام من الوصول إلى حوالي 50 مليار دولار سنويا.

وكنتيجة مباشرة للعقوبات، خفضت إيران ميزانيتها العسكرية بنحو 25 في المائة في عام 2019، واضطرت إلى اتخاذ تدابير تقشفية. وتشكل العقوبات، حسب الخارجية الأميركية، جزءا من الضغوط التي تؤدي إلى خلق شرق أوسط جديد، يجمع البلدان التي تعاني من عواقب العنف الإيراني، كما تسعى إلى منطقة أكثر سلاما واستقرارا من ذي قبل.

وقال خبراء، إن العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران تستجيب لمطالب واسعة في الشرق الأوسط تحذر من الارهاب الإيراني وتداعياته على المنطقة.

أ.ي