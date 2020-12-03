هل يذهب العراقيون للتصويت في انتخابات تحت درجة حرارة 50 مئوية؟!.. استعدادات ميليشياوية واتجاه لتأجيلها بضعة أشهر

مراقبون: الميليشيات أمام وضع صعب لكنها تتمترس للحفاظ على مواقعها



يعرف مصطفى الكاظمي، انه لن يكون له انجاز كبير داخل العراق، في الفترة التي سيقضيها. ليس فقط لأنه رئيس وزراء ضعيف ولكن لانه يعمل حسابا كبيرا لميليشيات ايران أكثر من أي وقت مضى وهو ما يسبب كارثة في العراق.

وعليه يتمسك الكاظمي، وكذلك العراقيون كذلك بموعد الانتخابات المبكرة الذي حدده في يونيو 2021، لكن كما يقول خبراء فإن الموعد المقترح ليس واقعيا بالمرة والمؤكد وما تسعى اليه الاحزاب والميليشياتت الايرانية هو التأجيل بضعة اشهر.



وتتواصل جهود رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لتحصين الانتخابات النيابية المبكّرة من إمكانية الإلغاء أو التأجيل، ولتوفير مستلزمات نجاحها إجرائيا، لكن ما لا يستطيع الكاظمي ضمانه هو نجاح تلك الانتخابات في تحقيق هدفها الذي أقرّت من أجله والمتمثّل في إحداث التغيير المطلوب جماهيريا وفتح عهد جديد من الإصلاح وإخراج العراق من أوضاعه السيئة.

ذلك أنّ الظروف التي أوصلت الطبقة السياسية الفاسدة إلى سدّة الحكم، رغم الرفض الشعبي لها، ما تزال قائمة ومهيأة لإعادتها إليها من خلال انتخابات يونيو المقبل.

وكشفت مصادر سياسية في بغداد، عن توصل القوى الشيعية والكردية والسنيّة الرئيسية إلى اتفاق غير معلن ينص على التزام جميع الأطراف بإجراء الانتخابات المبكرة العام القادم، مع إمكانية إرجائها بضعة أشهر عن الموعد المقرّر.

وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي أعلن في يوليو الماضي أن الانتخابات المبكرة التي طالب بها المحتجون طيلة شهور ستجرى في السادس من يونيو 2021.

لكن موعد الانتخابات الذي حدده الكاظمي – وفق تقرير لجريدة العرب- بقي محاطا بحالة من عدم اليقين بسبب ضبابية الوضع السياسي وعدم قدرة الأحزاب على بناء تصورات واضحة عن مستقبلها في حال أجري الاقتراع في الموعد الذي حدده رئيس الحكومة.



وشهدت الأسابيع القليلة الماضية العديد من التطورات التي ساعدت الأحزاب السياسية على حسم أمرها، وفي مقدمتها تفكيك مخيم اعتصام المحتجين في وسط بغداد، والاشتباك العلني بين أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر والمتظاهرين في مدينة الناصرية جنوبي العراق. وبلغت هذه التطورات ذروتها عندما تخلّى الصدر عن دعواته السابقة إلى تجاوز الطائفية وإرساء منظومة سياسية عابرة للطوائف، حيث دعا الأحزاب الشيعية حصرا إلى تنسيق مواقفها على المستوى المذهبي قبيل الانتخابات.

وتظهر العديد من المؤشرات أن الأحزاب الشيعية على الأقل أيقنت أن الانتخابات ستجرى العام القادم، ولكن ليس في الموعد الذي يريده الكاظمي على وجه الخصوص.

وكثّف رئيس الوزراء خلال الأيام الماضية من حراكه المتعلق بالانتخابات، محفزا المؤشرات السياسية بشأن ثبوت إجرائها في غضون أشهر، حيث زار مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واطّلع على مجريات الاستعدادات التي اتخذتها لتأمين إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في السادس من يونيو القادم.

كما تابع مجريات جهود المفوضية في السعي لتذليل كل المعوقات التي قد تواجه العملية الانتخابية، ووجه الأجهزة الحكومية المعنية بتذليل هذه العقبات قدر تعلّق الأمر بها، مشددا على أهمية إقرار مجلس النواب قانون تمويل الانتخابات لأجل إتاحة الوقت الكافي أمام المفوضية لإتمام الجوانب الفنية والتنفيذية وإنجاحها.

واشارت مصادر سياسية، إن الموعد الذي حدده الكاظمي، وهو السادس من يونيو 2021 ليس واقعيا، لأن العراقيين لن يخرجوا إلى الانتخابات في درجات حرارة تقارب الـ50 مئوية. وتضيف المصادر أن الأيام الماضية شهدت العديد من اللقاءات بين ممثلي الأحزاب الشيعية البارزة لحسم الجدل بشأن موعد الانتخابات، موضحة أن العديد من الأحزاب ترى أن شهر أكتوبر من العام القادم هو موعد مثالي لإجراء الاقتراع العام.

ويقول مراقبون، إن هناك تحفز من ميليشيات إيران للانتخابات المقبلة حتى تحجز مكانها وهناك تخوفات واسعة من التزوير.

أ.ي