إرهاب يجتاح العالم.. تقرير أمريكي: أسلحة إيرانية وعناصر من فيلق القدس ذهبت لـ"فنزويلا" لمساعدة مادورو

نظام مادورو ضالع في علاقة مريبة مع ميليشيا حزب الله تقوم على المخدرات والجريمة المنظمة



عندما شدد الرئيس ترامب، قبضته على إيران وواصل فرض العقوبات عليها. كان على يقين تام وفق كافة التقارير الاستخباراتية الأمريكية، أن إيران خطر حقيقي،

وأن دعمها للإرهاب لا يتوقف على منطقة الشرق الأوسط ولكنه إرهاب يجتاح العالم

ووفق فوربس، قال مسؤول عسكري أمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال، إن إيران تدعم حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالأسلحة والقوات، ما عزز الشكوك في أن الحكومتين - اللتين أصابتهما الضغوط الاقتصادية والسياسية من الولايات المتحدة - تتطوران بقوة العلاقات العسكرية.

وأفادت التقارير – وفق ما ترجمه موقع "بغداد بوست"، أن إيران أرسلت عناصر من فيلق القدس الإرهابي، وهي وحدة عسكرية معروفة بعملياتها الإجرامية في الشرق الأوسط، لدعم جهود مادورو للبقاء في السلطة ، حسبما قال الأدميرال كريج فالر من القيادة الجنوبية الأمريكية.



وأضاف فالر، إن الجيش الأمريكي يتابع أيضًا "ارتفاعًا" في شحنات الأسلحة من إيران إلى فنزويلا ، رغم أنه لم يحدد أنواع الأسلحة التي يتم توريدها. وكان فالر قد أشار في وقت سابق إلى "وجود إيراني في فنزويلا" في مارس2020 الماضي.

وشدد فالر لـ"وول ستريت جورنال"، نحن قلقون حقا بشأن ما تنوي إيران القيام به، ليس فقط على الصعيد العالمي، ولكن هنا في هذا النصف من الكرة الأرضية.

وكانت قد سعت إدارة الرئيس الأمريكي، ترامب إلى إنهاء نظام مادورو، الذي وصفته بأنه ينتهك حقوق الإنسان ويشكل تهديدًا للأمن القومي، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات شديدة على البلاد، بعد إعادة انتخاب مادورو المشكوك فيها في عام 2018، اعتبرت إدارة ترامب زعيم المعارضة خوان غوايدو الزعيم الشرعي للبلاد. في غضون ذلك ، مارس ترامب أيضًا ضغوطًا اقتصادية شديدة على النظام الإيراني. وفي هذه الأجواء، طور البلدان روابط تجارية، حتى تكشفت مؤخرا فضيحة ارسال قوات من فيلق القدس الارهابي الى فنزويلا.

ويشتهر فيلق القدس الإيراني الإرهابي، الذي تصفه الولايات المتحدة بأنه منظمة إرهابية أجنبية ، بعملياته في دول أجنبية. ويجتاح وفق الخطط التي كان قد رسمها الارهابي الراحل قاسم سليماني بلدان الشرق الاوسط مثل العراق ولبنان واليمن وسوريا وغيرهم.



أما مادورو، فهو رئيس فنزويلا المعروف بنشاطاته الإجرامية وأهمها دعمه التام لميليشيا حزب الله الارهابية.

ووفق تقرير حديث، فإن ايران وحزب الله قفزا الى فنزويلا، بسبب الموقع الاستراتيجي لها في أمريكا الجنوبية ومفترق طرق الكاريبي

وقال تقرير أمريكي، في مؤسسة "المجلس الأطلسي" المتخصصة في الشؤون الدولية، إن مليشيا حزب الله اللبنانية ساعدت كراكاس في أن تصبح "محورًا مركزيًا" للجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب الدولي.

وأوضح التقرير، كيف استغلت إيران وحزب الله المجتمعات اللبنانية الفنزويلية، وغيرها من الجاليات ذات الأصول الشرق أوسطية الموجودة بأمريكا الجنوبية؛ لإنشاء شبكات اقتصادية كبيرة ومربكة. وأشار إلى أنه من خلال الشبكات التي تتضمن أنشطة اقتصادية قانونية علانية، يقدم كل من مادورو وحزب الله وغيرهما من الأطراف التي وصفها بـ"الشيطانية"، مثل عصابات المخدرات المكسيكية والقوات المسلحة الثورية الكولومبية، المساعدات لبعضهم البعض من أجل توسيع نفوذهم على المستوى العالمي.

ويدعم مادورو صراحة النظام الإيراني، كما كان سلفه هوجو شافيز، ويعتمد نظامه بشكل متزايد على طهران لإمدادهم بالوقود، بعد تعرض مرافق التكرير للدمار.

وأوضح التقرير أنه حتى بعد مقتل قائد مليشا فيلق القدس الإرهابية، قاسم سليماني، اتجه نظام مادورو لعقد فعاليات تكريمية له، ويعتقد خبراء أن سليماني كان مسؤولًا عن الاستراتيجية الكبرى للإرهاب الإيراني في أمريكا اللاتينية.

ويرى خبراء، أن المعركة العالمية القادمة مع الإرهاب الإيراني ستكون في فنزويلا حيث يسكن الإرهابي نصر الله وقبله اسماعيل قاآني قائد فيلق القدس الإجرامي.

أ.ي