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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 03 كانون الأول 2020 09:13 م

على طريقة سليماني.. "مُزحة الانتقام" لفخري زاده روحاني: سننتقم في الوقت المناسب!!

روحاني وزاده

نشطاء: بكائية إيران على فخري زاده ليست أكثر من ذرف لدموع التماسيح وطهران أضعف من أن ترد الضربة

سخر نشطاء من التصريحات التي أدلى بها الرئيس الإيراني حسن روحاني، بخصوص الانتقام لاغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده. وقالوا إن تصريحات روحاني وباقي الفريق الإرهابي الذي يحكم طهران "مزحة ثقيلة" فالملالي يعرف تماما أنه غير قادر وغير راغب في الانتقام لـ"زاده" أو قبله قاسم سليماني وهو يعاني الأمرين مع العقوبات التي فرضها الرئيس ترامب لذلك فإن تكرار التأكيد على الانتقام يكشف اهتراء ما ستقدمه طهران في هذا الصدد.
وكان قد قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني: سننتقم في الوقت المناسب لاغتيال فخري زاده وهو ما فجر السخرية. 


ونقلت قناة العالم الإيرانية الرسمية عن روحاني قوله، إن عودة إيران لالتزاماتها النووية مرهونة بالتزام الأطراف الأخرى"، آملا أن تأخذ الإدارة الأميركية الجديدة العبر من أخطاء الإدارة الحالية.
وفي وقت سابق، اتهم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إسرائيل باغتيال الخبير النووي فخري زاده، قائلا "إسرائيل تمارس أعمالاً عدائية ضد إيران، آخرها اغتيال العالم النووي فخري زاده". وتابع قائلا: "لن نعيد التفاوض بشأن الاتفاق النووي مع الغرب"، وطالب أميركا بـ"إظهار حسن النية من خلال العودة إلى الاتفاق النووي ومن ثم ستمتثل طهران للاتفاق بالكامل وفق مزاعمه.
وكان روحاني رفض، مشروع قانون وافق عليه البرلمان، من شأنه أن يعلق عمليات التفتيش التابعة للأمم المتحدة، ويعزز تخصيب اليورانيوم، قائلاً إنه "ضار" بالجهود الدبلوماسية الرامية إلى استعادة الاتفاق النووي لعام 2015 وتخفيف العقوبات الأميركية. ويعكس الصراع حول مشروع القانون، الذي اكتسب زخماً بعد مقتل عالم نووي إيراني بارز الشهر الماضي، التنافس بين روحاني، وبين المتشددين الذين يهيمنون على البرلمان، ويفضلون نهجاً أكثر تصادمية مع الغرب. 


الى ذلك، أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي،  أن وزارة الأمن تعرفت على أشخاص على صلة باغتيال العالم النووي فخري زاده.
وأضاف ربيعي، إن التحقيقات حول اغتيال فخري زاده تجري من جميع الجوانب، وسيتم إعداد طبيعة الرد بعد انتهاء التحقيقات، مؤكدا أن "وزارة الأمن الإيرانية تعرفت على أشخاص على صلة باغتيال زاده، وحددت الأشخاص الذين أحضروا المعدات للقيام بعملية الاغتيال"، وذك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية!
فيما كان علي شمخاني، سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني، أعلن أن أجهزة المخابرات الإيرانية كانت على علم باحتمال وقوع الحادث ومكان عملية قتل محسن فخري زاده. وكشف أن أجهزة المخابرات في البلاد كانت توقعت بدقة عالية إمكانية وقوع الحادث ضد الراحل، وحتى الموقع المحتمل للحادث، لكن بسبب تواتر الأخبار في السنوات العشرين الأخيرة، لم يتم تطبيق الجدية المطلوبة لتنجح العملية. وأشار إلى أن المخابرات تلقت معلومات عن احتمال استهداف فخري زاده، ومحل استهدافه في نفس المكان الذي قتل فيه!!
كما اعترف أنه على الرغم من اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بحماية زاده، إلا أن استخدام أسلوب جديد وطريقة مختلفة متخصصة أديا لنجاح العملية.
وعلق مراقبون، بأن طهران تلقت ضربة هائلة في برنامجها النووي، ومن  المؤكد أن اغتيال فخري زاده سيعطل تقدم البرنامج النووي الإيراني عامين على الأقل.
وما يقال من جانب روحاني وشمخاني بكائية فارغة لا تنطلي على أحد.
أ.ي

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