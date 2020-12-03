يشرف عليه قائد بـ "فيلق القدس".. 600 مليون دولار من إيران لتوسعة المزارات الدينية بالعراق وحق إدارتها فيما بعد

مشروع توسعة ضريح الإمام الحسين يعزز النفوذ الإيراني ويعمق التعامل التجاري بين البلدين



في الوقت الذي تعاني فيه إيران من أزمة مالية حادة، وتتوسل للولايات المتحدة الأمريكية الرجوع للاتفاق النووي ورفع العقوبات، فإنها ترصد وفق "رويترز" نحو 600 مليون دولار لتطوير وتوسعة المزارات الدينية في العراق وهو ما يثير دهشة كبيرة وسط المراقبين والخبراء.

وتباينت الآراء، ففي الوقت الذي قال فيه البعض، إن رصد مئات الملايين من الدولارات ليس من جيب إيران الخاص للمزارات الشيعية، ولكن من قبل العراق وأموال الميليشيات التي تنهبها وعبر باب التبرعات والخمس وغيرها.

قال آخرون ان القضية ليست فقط مئات الملايين من الدولارات، ولكنها تعني مزيد من البقاء في العراق والهيمنة.

وكان قد كشف تقرير استقصائي لوكالة "رويترز"، أن إيران تعزز نفوذها في العراق، بإنفاق ملايين الدولارات على تطوير المزارات الشيعية، وآخرها مشروع توسعة ضريح الإمام الحسين التى تعتبر الأكبر من نوعها منذ 300 عام بتكلفة تقدر بـ 600 مليون دولار. وضمن استراتيجيتها التوسعية في العراق، تُنفق طِهران ملايينَ الدولارات لتطويرِ المزاراتِ الشيعية والاستفادة من ذلك.



وُيشرف على هذا المشروع حسن بَلاراك، وهو قائدٌ كبير في الحرس الثوري، تم إدراجُه مؤخرا على لائحةِ العقوبات الأميركية بِتُهَمَةِ تهريب الأسلحة وأنشطةٍ استخباراتية وغَسْلِ أموال.

كما أن المشروعَ تُنفذه شركة يملِكُها بَلاراك مع الحرسِ الثوري، وهي مؤسسة مرتبطة بالمرشد خامنئي وتخضعُ أيضا لعقوبات أميركية. واكدت "رويترز" أن المشروعَ يعززُ النفوذَ الإيراني في العراق ويُعمّق التعاملَ التجاري بين البلدين علما أن السياحةَ الدينية تُعتبر المصدرَ التجاريَ الثاني للعراق بعد النِفط. كما أن إيران وبحسبِ التقرير تستفيد من هذه الميزةِ لبيع منتجاتِها في مناطقَ أخرى في محاولةٍ لمواجهة العقوبات الغربية على إيران.

وفي الوقت الذي كانت فيه كانت فيه الولايات المتحدة قد فرضت قبل شهور عقوبات على حسن بلارك أحد كبار الضباط في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بتهمة تهريب السلاح.

جاءت زيارة بلارك، لتفقد مشروع إنشائي تتولى تنفيذه شركة يملكها مع آخرين من رجال الحرس الثوري تربطها صلات بخامنئي لتثير الاسئلة، ووفق التفاصيل، سيؤدي مشروع التوسعة الذي تبلغ تكاليفه 600 مليون دولار في العتبة الحسينية إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لأكبر موقع في العالم للزيارات الدينية السنوية وهذه أكبر توسعة للعتبة منذ 300 عام.



ويقول عاملون إن بلارك وقادة آخرين في الحرس الثوري يشرفون على المشروع يترددون عليه دون سابق إخطار وتتولى الشركات الإيرانية والمهندسون الإيرانيون المتعاقد معهم حصريا لتنفيذ الأعمال المطلوبة اطلاعهم على التطورات في جولات سريعة.

وسبق تصوير الإرهابي قاسم سليماني قائد فيلق القدس الراحل الذي قاد استراتيجية إيران العسكرية والسياسية في مختلف أنحاء المنطقة خلال جولة قام بها في المشروع في 2018 قبل 18 شهرا من مقتله في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة.

وقال مصدر إيراني في كربلاء، إن إسماعيل قاآني الذي خلف سليماني في منصبه قام بزيارة غير معلنة للعتبة المقدسة بعد أسبوعين من زيارة بلارك.

وينهمك عمال إيرانيون ليلا ونهارا في ملء حفرة عمقها 40 مترا ومساحتها 50 ألف متر مربع بالأسياخ الفولاذية والأسمنت المستورد من إيران. وستضم المباني متعددة الأدوار التي يعملون على إقامتها وحدات للوضوء ومتحفا ومكتبة. وسيتمكن ملايين الزائرين وغالبيتهم العظمى من الشيعة من مختلف أنحاء العالم الإسلامي من الوصول إلى مرقد الحسين عن طريق نفق واسع.

وهذا هو أكبر مشروع تقود تنفيذه مؤسسة الكوثر المملوكة للحرس الثوري الارهابي الايراني، لتطوير السياحة الدينية في العراق وسوريا وهناك مشروعات أخرى في الطريق.

ويكشف التحقيق، الذي نشرته رويترز، كيف يحقق الدور الإيراني في السياحة الدينية قوة ناعمة لطهران ويعزز وجودها في المراكز الدينية العراقية التي تعد مركزا للنفوذ الشيعي الإقليمي.

كذلك يعمل التحكم في تطوير العتبات المقدسة على تعميق العلاقات التجارية كما أنه ينطوي على فرص اقتصادية لإيران. فالسياحة الدينية صناعة تدر مليارات الدولارات سنويا في العراق وهي ثاني أكبر مصدر للدخل في البلاد بعد قطاع النفط.

وقال وزير عراقي سابق مطلع على المشروع "صارت علاقة، وصارت توغل إيراني. دخلوا في الدولة العميقة. العلاقة العقائدية أكبر من العلاقة السياسية يستخدمون السياسة الناعمة جدا.

وتمنح الحكومة العراقية المشروعات الدينية امتيازات خاصة منها إعفاءات جمركية على الأسمنت والصلب وغيرهما من المواد المستوردة من إيران.

وتقول عدة مصادر، إن الكثير من البضائع يدخل العراق بدعوى تطوير العتبات ثم يباع في أماكن أخرى في البلاد.

ويرى خبراء، أن هذا المشروع كارثة دينية واقتصادية على العراق وليس العكس، فالشركات الإيرانية التي تتولى التطوير ستأخذ حتما حق إدارة هذه المزارات الدينية ربما لعشرات السنوات ويُحرم العراق من مصدر هام، من التبرعات والاموال التي توضع من قبل ملايين الزائرين سنويا لهذه الأضرحة.

أ.ي