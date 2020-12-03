مظاهرات غاضبة في السليمانية والقوات الأمنية تستخدم الغاز المسيل للدموع

ندد مئات المتظاهرين،اليوم الخميس، احتجاجاتهم في محافظة السليمانية، على خلفية تأخر الرواتب والاستقطاعات فيها، وسوء ادارة الموارد الطبيعية في اقليم كردستان، فيما حاولت القوات الامنية تفريقهم بالغاز المسيل للدموع.



وذكر مصدر أمني ان "مئات المتظاهرين من مواطنين وموظفين جددوا احتجاجاتهم لليوم الثاني على التوالي، في ميدان التحرير "ساحة السراي" وسط محافظة السليمانية، على خلفية تأخر الرواتب وسوء إدارة الموارد الطبيعية، فيما طالبوا باستئصال الفساد والإصلاح الإداري".

واضاف، ان "القوات الامنية حاولت تفريق المتظاهرين مستخدمة الغاز المسيل للدموع".



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