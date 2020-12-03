اغتيال الفنان أحمد حكيم من قبل مسلحين مجهولين في بغداد

اغتال مسلحون مجهولون، ليلة أمس الأربعاء، الفنان العراقي أحمد حكيم في الشعلة ،في العاصمة بغداد، التي تعد من أبرز معاقل الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران.



وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في تصريح صحفي، ان ”جريمة قتل الفنان أحمد الحكيم، هي جريمة معلومة التفاصيل، وتم فتح تحقيق فيها“.



وأضاف المحنا أن ”جريمة اغتيال الفنان أحمد حكيم، هي جريمة جنائية، ولا وجود لبواعث أخرى حولها، وفق التحقيقات الأولية، دون إعطاء مزيد من التفاصيل“.

من جهته، قال مصدر أمني عراقي، إن ”الفنان العراقي، عاد إلى العاصمة العراقية بغداد، قبل ما يقرب من أسبوع، قادما من تركيا، واغتيل ليلة أمس من قبل مجموعة مسلحة، هاجمت سيارته وكان يرافقه أحد أصدقائه في منطقة الشعلة ببغداد“.



وبين المصدر، أن ”الهجوم أسفر عن مقتل الفنان أحمد حكيم على الفور، وإصابة مرافقه بجروح خطيرة، نقل على إثرها إلى المستشفى، فيما باشرت القوات الأمنية تحقيقا في الحادث“.

