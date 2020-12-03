تقرير: إيران تعزز نفوذها في العراق بإنفاق ملايين الدولارات على تطوير المزارات الشيعية

كشف تقرير لوكالة رويترز أن إيران تعزز نفوذها في العراق بإنفاق ملايين الدولارات على تطوير المزارات الشيعية فيه. وقال التقرير الاستقصائي إن إنفاق إيران مئات ملايين الدولارات على العتبات الدينية الشيعية في العراق يعزز نفوذها هناك ويعمق التعامل التجاري بين البلدين.



ولفت التقرير إلى أن القيادي في الحرس الثوري الإيراني , حسن بلاراك , قام في أيلول الماضي بزيارة غير معلنة لأحد المواقع الشيعية في مدينة كربلاء وبحسب تقرير الوكالة، فإن الموقع ذاته كان قد زاره قائد الحرس الثوري السابق قاسم سليماني في عام 2018، وخلفه إسماعيل قاآني بعد أسبوعين، من زيارة بيلاراك.



