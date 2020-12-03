إصابة ثلاثة ضباط وشرطي بتفجيرين متتاليين لداعش الإرهابي في ديالى

أفاد مصدر امني في محافظة ديالى يوم الخميس بإصابة ثلاثة ضباط وشرطي بتفجيرين متتالين في اطراف ناحية العبارة ١٥ كم شمال شرق مدينة بعقوبة.

وقال مصدر أمني إن عبوة ناسفة انفجرت على دورية للشرطة في منطقة "الكبة" في اطراف العبارة ما تسبب بتدمير همر واصابة ثلاثة ضباط بجروح تلاه انفجار عبوة اخرى قريبة من الحادث تسببت بنفوق بقرة دون اضرار بشرية.



وتابع المصدر ان "عناصر داعش دمروا احدى الكاميرات الحرارية في اطراف المنطقة بسلاح قناص تمهيدا لهجمات وتعرضات."



واكد المصدر تسلل عناصر داعش من حوض حمرين الى مناطق الوقف التي تشمل قرى ونواحي العبارة و"ابو صيدا" شمال شرق بعقوبة .



وتتعرض مناطق العبارة لهجمات وحوادث مستمرة بسبب وجود اوكار للمسلحين وضعف العمليات الامنية.