التعليم العالي تعلن نتائج قبول الموظفين المتميزين للسنة الدراسية 2021/2020

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتائج قبول الموظفين المتميزين للسنة الدراسية 2021/2020 ضمن قناتي العامة والشهداء.



وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي في بيان:" إن نتائج القبول على قناة الموظفين المتميزين من ذوي الشهداء في الدراسة الصباحية بالجامعات تضمنت 16 مقبولا من منتسبي الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة من حملة شهادة الدبلوم التقني".



وأضاف أن قناة المتميزين العامة تضمنت قبول 179 موظفا مقبولا من الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة من حملة شهادة الدبلوم التقني في الدراسة الصباحية بالجامعات للسنة الدراسية 2021/2020.



ويمكن الاطلاع على نتائج القبول عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة(www.dirasat-gate.org).



