الصحة ترجح وصول أول دفعة من لقاح فايزر ضد كورونا إلى العراق في آذار المقبل

رجحت وزارة الصحة والبيئة، وصول اول دفعة من لقاح فايزر الى العراق في آذار المقبل، مشيرة الى ان هناك توجيها من قبل رئيس الوزراء لتأمين المبالغ الخاصة للقاحات كورونا.

وقال مدير دائرة الصحة العامة التابعة لوزارة الصحة والبيئة رياض الحلفي، انه منذ بداية الجائحة بدأت الوزارة التباحث مع الشركات العالمية التي أبدت قابليتها لإنتاج اللقاح، لافتا الى ان هناك 3 لجان شكلت من اجل مناقشة اللقاحات المنتجة قبل التعاقد لشرائها.



واضاف، ان اللجان وضعت شروط وتعليمات للتفاوض مع الشركات العالمية لغرض استيراد اللقاحات، مبينا ان شركة فايزر عرضت على العراق بيع 9 ملايين جرعة بقيمة 12 دولارا لكل جرعة، ما يعني ان العراق بحاجة 208 ملايين دولار من اجل تامين الدفعة الاولى من لقاح فايزر.

واشار الى ان الدفعة الاولى من لقاح فايزر ستصل الى العراق في شهر اذار المقبل كدفعة اولى بنحو 600 الف جرعة، مبينا ان الدفعة الاولى ستضمن لقاح 300 الف شخص على دفعتين.

وتابع، ان استعدادات العراق للقاح فايزر وفق الامكانيات المحلية ضعيفة، منوها الى ان البنك الدولي تعهد بدعم 100 دولة من ضمنها العراق لوجستيا بشأن اللقاحات ضد كورونا.



واوضح، انه تم تشكيل لجنة بعضوية وزارات الدفاع والداخلية والمالية والاتصالات لتوفير الدعم اللوجستي بشأن اللقاحات، لافتا الى ان مبالغ الدفعة الاولى للقاحات تم تامينها.