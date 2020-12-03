نائب يطالب بوقف نزيف العملة الصعبة في المزاد الذي تضيع فيه مليارات الدنانير



طالب عضو لجنة الاقتصاد النيابية مازن الفيلي بإيقاف استنزاف العملة الصعبة في المزاد الذي تضيع فيه مليارات الدنانير ارباحاً لمصارف عائدية ملكيتها الصرفة او بالشراكة مع جهات سياسية متنفذة.



وقال الفيلي في بيان له نجدد مطالبتنا بايقاف استنزاف العملة الصعبة في مزاد البيع الذي تضيع فيه مئات المليارات شهريا ارباحا غير مشروعة تستحوذ عليها مصارف تثار عليها مؤشرات على عائدية ملكيتها الصرفة او بالشراكة مع جهات سياسية متنفذة)،.مؤكدا (بسبب غياب الشفافية والوضوح في نشر مقدار مايباع لكل مصرف يوميا من الدولار ، فان المعلومات المتوفرة تشير الى ان بعض المصارف تربح شهريًا اكثر من ثمانين مليار دينار ، بمعنى ان هذا المصرف لوحده يستحوذ على ما يكفي راتبًا شهريًا بمقدار 400الف دينار لأكثر من 200الف مواطن), مضيفا (وإذا احتسبنا معدل العائلة 5 أشخاص فهي تكفي لإعالة مليون عراقي شهريا ، وإذا اضفنا اليها ارباح بقية المصارف لتوفرت تريليونات الدنانير سنويا).



واقترح الفيلي (وضع نشاط بيع العملة في كل مراحلة تحت أنظار الرأي العام والسلطات الرقابية لمنع التلاعب وانهاء الربح غير المشروع من قبل مصارف معتاشة على استنزاف المال العام).مشدد على ان (يتخذ البنك المركزي إجراءات واضحة بالبيع المباشر للدولار الى التجار الفعليين والمواطنين دون المرور بالمصارف الوسيطة التي لاتقدم اي نشاط اقتصادي تنموي).

واضاف انه (يمكن احتساب ضريبة ارباح بشكل مسبق لضمان تحصيل ايرادات إضافية من عملية بيع الدولار في مزاد العملة).