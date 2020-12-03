نائب يطالب بوقف ابتزاز المواطنين بنقطة تفتيش بين ديالى وكركوك

طالب عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى احمد مظهر الجبوري بتحرك حكومي سريع لوقف ابتزاز المواطنين بنقطة تفتيش / قوري جاي/ بين ديالى وكركوك.



وقال في بيان صحفي ان : المواطنين يتعرضون الى شتى انواع الابتزاز المالي لعدد من منتسبي سيطرة / قوري جاي/ بين كفري وطوزخورماتو.



واضاف الجبوري : وردتنا الكثير من الشكاوى لعدد من المواطنين حول تعرضهم ومن فترة ليست بالقصيرة لابتزاز لأفراد من منتسبي هذه السيطرة.



واوضح ان هذا الابتزاز ادى الى تلف الكثير من المواد الغذائية والتي تمنع من الدخول الا بدفع الاتاوة.مبينا ان الامر شمل شاحنات نقل المواد الإنشائية وغيرها.



وشدد الجبوري على ضرورة التحرك الحكومي العاجل لوقف هذا الفساد ومعاقبة مرتكبيه .