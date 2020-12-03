​أدوية سامراء : مستعدون لتجهيز وزارة الصحة بمستحضر سامافير المستخدم بعلاج كورونا

أكدت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، استعدادها لتجهيز وزارة الصحة بمستحضر سامافير المستخدم في علاج فيروس كورونا.



وقال مدير عام الشركة عبد الحميد السالم، إن "الشركة جاهزة لإنتاج أي كمية تحتاجها وزارة الصحة، في حال بقاء مستحضر (سامافيـر) ضمن البروتوكول العلاجي المعتمد من منظمة الصحة العالمية".





وأضاف، أن "الأدوية الجديدة التي تنتجها الشركة، تصنف على محورين، الأول هو الأدوية الاستهلاكية التي تصرف بدون وصفة طبية، مثل أدوية الزكام والصداع والالتهابات، أما المحور الثاني فهو أدوية الأمراض المزمنة مثل علاج ارتفاع الضغط، السكري، القلب، الدهون، وغيرها من الأدوية".