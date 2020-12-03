عالية نصيف تطالب بوضع حد للفساد الأخلاقي والمالي في عدد من مديريات التربية

طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء ووزير التربية ونقيب المعلمين والجهات المعنية ، بوضع حد للفساد الاخلاقي والمالي في عدد من مديريات التربية ، وطرد الفاسدين من مناصبهم فوراً، مبينة :" ان المعلمة التي تطلب النقل يساومها الانذال على شرفها.



وقالت في بيان:" سبق وان نشرنا العديد من البيانات التي حذرنا فيها من استمرار الفساد الاخلاقي والمالي في مديريات تابعة لوزارة ، يفترض انها رمز للاخلاق الفاضلة والتربية السليمة ومنطلق لبناء المجتمع الملتزم بالمبادئ السامية، ولكن يبدو ان الاوضاع استمرت بالانحدار والتدهور ، والفاسدون بدلاً من استبعادهم تتم ترقيتهم لمناصب اعلى مقابل عشرات الالاف من الدولارات " ، مبينة :" ان بعض المديريات تدار من قبل شبكة فساد اخلاقي تمتعت بالحصانة عندما تتم ترقية الفاسد اخلاقياً، فتشجعت شبكة ابتزاز الاعراض وتوسعت، وكما يبدو ان الكثير من هذه الممارسات لايعلم بها الوزير الذي من المؤكد انه يدين ويرفض هذه السلوكيات.



واوضحت :" ان ابتزاز المعلمات ومساومتهن على شرفهن مستمر من قبل المنحطين اخلاقياً ، الذين من المؤكد انهم تربوا في بيئة قذرة او انهم حاقدون على المجتمع لانهم ابناء حرام، واحد هؤلاء هو مدير مكتب سياسي معروف يقوم بالاعتداء على شرف اي معلمة تقدم طلب نقل، بالاضافة الى الكثير من الاشخاص في مديريات التربية الذين اصبحت مكاتبهم بؤراً للفساد الاخلاقي والرشوة.



وتابعت نصيف :" اذا لم يرتدع هؤلاء الفاسدون سنقدم الادلة والشهود لرئيس الوزراء ووزير التربية ونقيب المعلمين والادعاء العام، وسنفضحهم ونعلن اسماءهم ليعرف الناس ان هؤلاء الساقطين يعتدون على اعراضهم.