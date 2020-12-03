سائرون: تأخر الحكومة بإرسال موازنة 2021 ربما يدفعها للمطالبة بقرض ثالث

عد تحالف سائرون، ، تأخر الحكومة بإرسال موازنة 2021 ربما يدفعها الى تقديم قانون اقتراض ثالث مشيرا الى ان هذا الامر لا يمكن القبول به او تمريره في مجلس النواب.

وقال النائب عن سائرون ستار العتابي ان “مجلس الوزراء مستمر بعقد جلساته الاسبوعية مما يثبر العديد من علامات الاستفهام عن اسباب عدم اكمال موازنة 2021 وارسالها للمجلس لغرض اقرارها.

واضاف ان “الوقت يداهم الحكومة وعليها اقرار الموازنة وتمريرها بشكل عاجل “، لافتا الى ان “تأخرها ربما سيدفع الحكومة الى تقديم قانون اقتراض ثالث لتسيير الامور في الاشهر الاولى من 2021

واوضح انه “لا يمكن لمجلس النواب ان يمرر قرضا ثالثا للحكومة وليس امامها اي خيار سوى ارسال الموازنة لإقرارها في المجلس.