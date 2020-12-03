المباشرة بإجراء التحقيق بوثائق المصارف المشتركة بنافذة بيع العملة الأجنبية

أعلن اعلام القضاء عن المباشرة باجراء التحقيق بوثائق المصارف المشتركة بنافذة بيع العملة الاجنبية.
واوضح في بيان ان : محكمة التحقيق المختصة بمكافحة جرائم غسيل الاموال والجريمة الاقتصادية تستجيب لطلب البنك المركزي وتباشر باجراء التحقيق بالوثائق والمستندات المقدمة من المصارف المشتركة بنافذة بيع وشراء العملة الاجنبية للتحقق من صحتها ومطابقتها للقانون.
واوضح في بيان ان : محكمة التحقيق المختصة بمكافحة جرائم غسيل الاموال والجريمة الاقتصادية تستجيب لطلب البنك المركزي وتباشر باجراء التحقيق بالوثائق والمستندات المقدمة من المصارف المشتركة بنافذة بيع وشراء العملة الاجنبية للتحقق من صحتها ومطابقتها للقانون.