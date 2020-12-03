النزاهة النيابية: محافظ البنك المركزي أثبت فشله والكاظمي خرق القانون بتعيينه

اتهمت لجنة النزاهة النيابية، الكاظمي بخرق القانون بتعيين محافظ البنك المركزي، مبينة ان محافظ البنك اثبت فشله بإدارة السياسة المالية للبلاد.

وقال عضو لجنة النزاهة خالد الجشعمي ان “محافظ البنك المركزي عينه الكاظمي من دون الرجوع الى مجلس النواب في حين ينص القانون على رفع المرشح للمجلس والاخير يصوت عليه.



واضاف ان “المادة 13 من قانون البنك المركزي تنص ان يتم اختيار محافظ البنك شخصية تتمتع بالخبرة المالية والمصرفية والخبرة الاقتصادية”، مشيرا الى ان “محافظ البنك يفتقر للخبرات الثلاث ولا علاقة له بالأمر.

واوضح ان “محافظ البنك اثبت فشله في ادارة البنك المركزي والامر يتحمله رئيس الوزراء باختياره هكذا شخصية تدير البنك المركزي.