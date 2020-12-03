فضيحة الميليشيات الإيرانية.. تجارة الخمور مصدرا للدخل وتقديرات بـ"مليار دولار" سنويا من وراء الإتاوات

مراقبون: كتائب حزب الله العراق وعصائب الخزعلي أكبر جهتين تقومان بحراسة محال بيع الخمور





لا تتورع ميليشيات إيران الإجرامية في العراق عن التحصل وكسب المال من اي مجال تجده. لذلك ليس غريبا وفق تقرير عربي ان تعتمد عصابات ايران على تجارة الخمور وفرض "اتاوات" على المحال التي تبيع الخمور باعتبارها مصدرا لتمويل عملياتها الارهابية.

وعليه تجد الميليشيات الشيعية الناشطة في العراق، في تجارة الخمور مصدر تمويل ثري يستجيب لنهمها المتزايد في كسب الأموال لتلبية متطلّباتها الكثيرة وحاجات قادتها والسياسيين ذوي الصلة بها، وقدر خبراء اقتصاديون الحجم السنوي لهذه التجارة في البلد بنحو مليار دولار، ما يجعل هذا القطاع مزدهرا من جهة وجاذبا للمشاكل من جهة أخرى.

ويُجيز القانون تجارة المشروبات الروحية لغير المسلمين، ويفرض قيودا مشددة بشأن مواقع تداولها في بلد مليء بالحسينيات والمساجد والمقامات الدينية المختلفة.

ولم يتمكن النظام السياسي الذي قام في العراق بعد 2003 من إجراء تعديلات على القانون القديم لأنه مستوف لجميع الشروط الدينية، لكن الفرق أن الأحزاب الجديدة حولت هذا القطاع إلى مسرح لتعاملات غير قانونية وهو ما كان يمنعه النظام السابق ويحاسب عليه بشدة.



وعلى سبيل المثال، وفق تقرير نشرته "جريدة العرب" كان حصول غير المسلم على إجازة لفتح محل لبيع المشروبات الروحية وقت النظام السابق، لا يتطلب أكثر من استيفاء شروط قانونية وصحية، فضلا عن الالتزام بتسديد الضرائب. لكن الحصول على إجازة في زمن أحزاب الإسلام السياسي يتطلب رشاوى تصل إلى نحو 50 ألف دولار على أن يدفع تاجر المشروبات الروحية قرابة 50 ألفا أخرى شهريا لقاء الحصول على حماية إحدى الميليشيات الشيعية المرتبط أغلبها بتلك الأحزاب إذا أراد أن يعمل في بغداد.

وتصل المشروبات الروحية إلى العراق عبر منفذين من تركيا والأردن، فيما يُصنع القليل منها في بغداد وبعض المحافظات.

ويعد العراق من أعلى بلدان المنطقة استهلاكا للكحول بمعدل يفوق 9 لترات سنويا للفرد الواحد. وبين الاستيراد والتصنيع المحلي ورشاوى الحصول على الإجازات وكلف الحماية، يتداول قطاع الكحول ما قيمته 1.3 مليار دولار سنويا، وفقا لإحصاءات غير رسمية. وبسبب هذه الفاعلية الاقتصادية الكبيرة لهذا القطاع، حاولت الحكومة أن تقتطع لها جزءا من مداخيل الكحول، فعندما انهارت أسعار النفط في عهد رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، عمدت الحكومة إلى فرض ضريبة بمقدار 200 في المئة على استيراد الخمور، بوصفها من السلع الكمالية التي يدخل تداولها في باب الترف. ومع ذلك لم يتأثر القطاع كثيرا بهذه الضريبة لكن المستهلك الأخير كان عليه أن يضاعف الإنفاق على شراء الخمور.

ويقول عاملون في القطاع إن هذه التجارة كانت توفر فرص عمل مهمة لغير المسلمين في العراق، لكن تمّ في الآونة الأخيرة خرق الشرط القانوني الذي يربط تجارة الخمور بهؤلاء. وبسبب ندرة فرص العمل في العراق، تستوعب تجارة المشروبات الروحية العديد من العاملين المسلمين، في مخالفة قانونية صريحة.

وفي العادة، يحصل هؤلاء على الحماية أمام أجهزة إنفاذ القانون من ميليشيات تحصل على أجور شهرية.



ويمنع القانون فتح محلات المشروبات الروحية في العراق بعد الساعة العاشرة مساء وخلال المناسبات الدينية. لكن الميليشيات حاضرة لتحمي هذه المحال خلال أوقات المنع.

حزب الله العراقي وعصائب أهل الحق أكثر الميليشيات تخصّصا في التربّح من تجارة الخمور وأقدرها على حماية التجار

وتكمن المفارقة في أنّ زعماء الميليشيات الشيعية الذين يحرصون على المشاركة في الطقوس الخاصة باستذكار الحسين بن علي أبرز الأئمة الاثني عشرية، يضاعفون مبلغ الحماية لمحال بيع المشروبات الروحية خلال شهري صفر ومحرم من كل عام هجري، حيث تبلغ المشاعر الدينية لدى الشيعة ذروتها. وبالرغم من أن الميليشيات الشيعية التابعة لإيران هي المستفيد الأول والأكبر من تجارة المشروبات الروحية في بغداد، إلا أنها تشكل مصدر التهديد الأخطر لهذا القطاع.

ويُعرف في أوساط تجار الخمور في بغداد أن مستوى الحماية الأفضل توفره ميليشيا كتائب حزب الله العراقية التي أسسها الحرس الثوري الإيراني، ويتزعمها أحمد الحمداوي المدرج على لوائح الإرهاب الأميركية.

وتوفر هذه الميليشيا الحماية للبعض من أهم محال بيع المشروبات الروحية في منطقة العرصات الراقية ببغداد، كما أنها تحمي بضع مطاعم من فئة الخمس نجوم التي تقدم المشروبات الروحية في سهراتها خلال الليل.

وفي الدرجة الثانية، تأتي عصائب أهل الحق التي يرأسها قيس الخزعلي، إذ تعد التجارة التي تدور تحت جناح هذه الميليشيا آمنة، ما دامت لا تتقاطع مع مصالح أطراف على صلة بكتائب حزب الله.

ويقول مالك مخزن يقع في كمب سارة ويحتوي على نحو 100 ألف قنينة من المشروبات الكحولية المتنوعة، إنه يضطر إلى الدفع مرتين مقابل أي شحنة تدخل المخزن، ففي المرة الأولى يدفع ما لا يقل عن 200 دولار لكل نقطة تفتيش بين الحدود التركية والعاصمة بغداد. ومع ذلك يعتبر أن المبالغ المدفوعة لنقاط التفتيش على الطريق بين إقليم كردستان وبغداد تعد تافهة، قياسا بما يدفعه للميليشيات في العاصمة العراقية لضمان تصريف بضاعته بأمان، مؤكدا أنه يدفع حاليا نحو 30 ألف دولار شهريا لإحدى الميليشيات للحصول على الحماية.

ويرى خبراء، أنه لكي يستقيم الوضع في العراق فلابد من تجفيف مصادر تمويل ميليشيات إيران سواء عن طريق المعابر أو "الإتاوات" او غيرها.

ا.ي