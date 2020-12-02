بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 05 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
مشروع قانون أمريكي لتصنيف ميليشيا بدر "إرهابية".. ونشطاء عراقيون يرحبون ويطالبون بتقييد أذرع إيران نشطاء ومغردون يهاجمون قانون جرائم المعلوماتية: قانون الخزي والعار وحماية الفاسدين في العراق بعد دعوة الصدر إلى "عهد شيعي".. نشطاء: لماذا تضحك على عقول الناس باسم المذهب؟ الحلبوسي: نقدر المرأة العراقية.. وناشطات: قوانينكم كلها مجحفة وظالمة بحق النساء الكاظمي: العراق تبرع بالمواد الطبية والغذائية للبنان.. ونشطاء: تنفذ تعليمات إيران وشعبك العراقي مات من الجوع برهم صالح يؤكد على أهمية التضامن الدولي لمواجهة كورونا.. مغردون: أنت أخطر من الفايروس على العراق الكاظمي: نعمل بشكل جاد لوصول لقاح كورونا إلى العراق بأسرع وقت حراك تعديل قانون الانتخابات ذهب إلى غير رجعة.. إشكالات كبيرة والتأجيل أمر وارد مستشار الكاظمي يكشف عن عائق يمنع إجراء الانتخابات المبكرة الاستغاثة الدولية تصنف العراق من بين أخطر دول بالعالم.. وتحظر السفر إليه في 2021
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 02 كانون الأول 2020 10:25 م

غيبوبة سياسية.. قتلة إيرانيون يفتكون بشباب العراق في الناصرية والكاظمي يتحدث عن أطراف تحاول فرض واقع!

الناصرية

خبراء: الكاظمي خارج التاريخ ويبدو أن حكومته تعاني "زهايمر سياسي" وشلل في الأدوات وقصور في السياسات

بعد أعمال القتل والإرهاب والاغتيالات من جانب ميليشيات إيران، ينكر الكاظمي، الواقع الدموي الذي يعيشه العراق وانفلات الميليشيات الذي حدث في عهده، ثم يتحدث عن وجود أطراف تسعى لفرض واقع معين بوجهة نظر معينة!!
 وهو ما أثار سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، فهناك "ميليشيات مسعورة" تفتك بالشباب العراقي في الناصرية وبغداد وخارجهما، ثم يأتي الحديث من جانب الكاظمي عن وجود أطراف.. إنهم قتلة إرهابيون باسم المواعش وليس أطرافا ولا هذه الخزعبلات التي يريد ترويجها الكاظمي.
وبعد الصدامات العنيفة التي شهدتها مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، شدد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، على أهمية عودة الأمن والأمان في المدينة.
وقال الكاظمي، إن هناك مشاكل وتحديات في الناصرية وقد تم احتواؤها"، مضيفاً: رغم أن هناك إنجازات في مكافحة الجريمة المنظمة والعصابات الإرهابية، إلا أن هناك محاولات لفرض واقع من أطراف تحت عناوين مختلفة!!


ويشار إلى أن رئيس الوزراء كان قد أوضح أن أحداث ذي قار المؤسفة تستدعي موقفاً مسؤولاً على كل المستويات. وأعلن في بيان تشكيل لجنة عالية المستوى من الحكومة المركزية، بعنوان "فريق أزمة الطوارئ" تُمنح صلاحيات إدارية ومالية وأمنية لحماية المتظاهرين السلميين، ومؤسسات الدولة، والممتلكات الخاصة".

كما أكد أن اللجنة ستحول دون جعل المحتجين السلميين في مواجهة الدولة. وشدد على أن اللجنة ستعمل على قطع الطريق أمام كل ما من شأنه زرع الفتنة.
إلى ذلك قال إن الحكومة حريصة على نصرة الاحتجاج السلمي ودعم التوجهات العادلة للشباب، مضيفاً: "نهيب بأهلنا وشبابنا الواعي أن يوحدوا جهودهم لبناء البلاد من أجل عراق يليق بالعراقيين. ووقعت الصدامات، مساء الجمعة الماضية، بين أنصار حركة الاحتجاج الشبابية التي بدأت في أكتوبر 2019 وأنصار الصدر، الذي دعا مؤيديه للنزول للشارع في استعراض للقوة السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في يونيو المقبل. فيما اتهم ناشطون ميليشيات الصدر بإطلاق النار عليهم وإحراق خيامهم في مكان تجمعهم الرئيسي بساحة الحبوبي وسط المدينة. وقد أسفرت الاشتباكات عن سقوط قتلى وجرحى.
وقال مراقبون، إن حكومة الكاظمي ارتكبت خطيئة سياسية وذلك بنصرة ميليشيات الصدر على المتظاهرين العراقيين، واستنكروا عدم قيام حكومة الكاظمي كما كان كل مرة بفتح تحقيق في قتل المتظاهرين في الناصرية، وهو ما يعني أن حكومة الكاظمي كانت ولا تزال موافقة تماما على تصرفات ميليشيات الصدر وفي مقدمتها سرايا السلام.
أ.ي

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
30

مشروع قانون أمريكي لتصنيف ميليشيا بدر "إرهابية".. ونشطاء عراقيون يرحبون ويطالبون بتقييد أذرع إيران 04 كانون الأول 2020 09:41 م

30

نشطاء ومغردون يهاجمون قانون جرائم المعلوماتية: قانون الخزي والعار وحماية الفاسدين في العراق 04 كانون الأول 2020 08:24 م

الصدر

بعد دعوة الصدر إلى "عهد شيعي".. نشطاء: لماذا تضحك على عقول الناس باسم المذهب؟ 04 كانون الأول 2020 05:51 م

تظاهرات نساء العراق

الحلبوسي: نقدر المرأة العراقية.. وناشطات: قوانينكم كلها مجحفة وظالمة بحق النساء 04 كانون الأول 2020 04:36 م

EoYxZQWW8AI4B0x (1)

بلومبيرغ: على الرئيس الأمريكي القادم الحذر من مسار "الدبلوماسية النووية" مع إيران وانتظار بديل روحاني 04 كانون الأول 2020 03:46 م

قيس الخزعلي وعصائب أهل الحق الإرهابية

الإرهابي قيس الخزعلى يحصل على دكتوراه وهمية من دكان جامعي في الدنمارك .. ونشطاء: أداة لتدمير العراق 04 كانون الأول 2020 03:20 م

الكاظمي

الكاظمي: العراق تبرع بالمواد الطبية والغذائية للبنان.. ونشطاء: تنفذ تعليمات إيران وشعبك العراقي مات من الجوع 04 كانون الأول 2020 02:44 م

الحلبوسي

تفاصيل الصفقة الحرام بين الحلبوسي وعدد من السياسيين والنواب مقابل عدم إقالته 04 كانون الأول 2020 12:26 م

التعليقات