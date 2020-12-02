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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 02 كانون الأول 2020 04:32 م

الكاظمي: نعمل بشكل جاد لوصول لقاح كورونا إلى العراق بأسرع وقت

مصطفى الكاظمي

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، العمل لضمان وصول لقاح فيروس كورونا إلى العراق في أسرع وقت. 

وقال الكاظمي خلال اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، "نعمل بشكل جاد لوصول لقاح كورونا إلى العراق بأسرع وقت". 

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم "مناقشة المجلس في جلسته التي عقدت، امس الثلاثاء، توفير التمويل اللازم لشراء لقاح كورونا حالما تقر منظمة الصحة العالمية فاعليته.

وأضاف أن "هناك نقاشات طرحت حول التعاقد مع الشركات المنتجة للقاحات بشروط، أهمها أن العراقيين يسعون إلى توفير الاعتمادية العالمية لهذه اللقاحات وأيضا توفر الخدمات اللوجستية لنقل اللقاح". 

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