مصادر : الحرس الثوري الإرهابي وميليشياته يستنفرون عناصرهم في سوريا

قالت مصادر أمنية إن قوات الحرس الثوري الإيراني والميليشيات المرتبطة بها في سوريا استلمت تقارير باحتمال تصاعد التوتر على جبهة الجولان.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات الحرس الثوري طالبت عناصرها وعناصر الميليشيات التابعة لها في سوريا، بالاستنفار ورفع الجاهزية وإلغاء الإجازات الممنوحة للعناصر في مدينة الميادين وريفها، وفي الريف الشرقي لمحافظة دير الزور.

وأضافت مصادر صحفية أن أرتالا من الميليشيات تستمر بالدخول إلى سوريا عن طريق معبر القائم الحدودي في العراق.

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