مفوضية حقوق الإنسان: الحكومة تصر على عودة النازحين رغم الدمار وانهيار الأمن



أكدت مفوضية حقوق الإنسان، أن حكومة الكاظمي مصرة على عودة النازحين إلى مناطقهم ، رغم هشاشة الوضع الأمني وانعدام فرص العمل وانهيار الخدمات الأساسية فيها،

وقالت عضوة المفوضية فاتن الحلفي إن حكومة الكاظمي تحاول إرجاع النازحين إلى مناطق تشهد هشاشة أمنية، أو عودة عكسية للنازحين لا سيما في محافظة ديالى، مشيرة إلى انهيار البنى التحتية في تلك المدن،

وأضافت فاتن الحلفي، أن الحكومة تجبر النازحين على العودة رغم عدم إكمال معاملاتهم الثبوتية وفقدانهم وثائقهم الرسمية، يشار إلى أن العديد من المنظمات الإغاثية والإنسانية الدولية،أكدت تعرضها للتهديد من قبل حكومة الكاظمي، ومنعَها من دخول العراق، في حال انتقادها عمليات عودة النازحين القسرية إلى مناطقهم، رغم المخاطر المحيطة بهم.