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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 02 كانون الأول 2020 03:10 م

وول ستريت جورنال: واشنطن تسعى لتقليم أظافر ميليشيا حزب الله في لبنان

حزب الله

 
قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن واشنطن تضغط على المصرف اللبناني المركزي لتقليم أظافر ميليشيا حزب الله وتخفيف المشاكل الاقتصادية في البلاد،

وأضافت الصحيفة أن واشنطن والدول المتحالفة معها تطالب منذ أشهر بفرض رقابة مالية على المصرف المركزي اللبناني الذي يشتبه بوجود عمليات غسيل أموال فيه وروابط لمسؤولين بارزين في ميليشيا حزب الله،

وأوضحت الصحيفة أن الضغوط على المصرف تشمل فرض عقوبات وهي خطوة عادة ما تتخذها واشنطن ضد أعدائها في كوريا الشمالية وفنزويلا وإيران، مبينة أن واشنطن تستخدم حاجة لبنان إلى المساعدات لكشف عمليات البنك المركزي الغامضة

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