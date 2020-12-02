مصدر أمني: مقتل 7 من عناصر داعش الإرهابي بقصف جوي ومدفعي على جبال مكحول

قال مصدر أمني إن 7 من مسلحي تنظيم داعش قتلوا بقصف جوي ومدفعي في جبال مكحول بمحافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

وعلى الرغم من مرور ثلاث سنوات منذ أعلنت حكومة بغداد عن إنتهاء الحرب ضد التنظيم واستعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها إلا أن مسلحي داعش ما يزالون يشنون بعض الهجمات بين الحين والآخر، بينما تعلن القوات الحكومية عن عمليات عسكرية جديدة لملاحقة التنظيم.

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