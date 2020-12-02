مستشار الكاظمي يكشف عن عائق يمنع إجراء الانتخابات المبكرة

قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، إنه ما عدا مشكلة عدم اكتمال نصاب أعضاء المحكمة الاتحادية، ليس هناك معوقات قاهرة تمنع اجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 6 حزيران من العام المقبل.

واستدرك، لكن هناك صعوبات وتحديات متوقعة يمكن تجاوزها أو تذليلها وهناك مستلزمات وشروط لا بد من توفيرها لإنجاز أي انتخابات في العالم لا سيما اذا اردنا لها أن تكون نزيهة وحرة ومقبولة وطنيا ودوليا، وهذا لا خيار سواه ، لأنه مطلب الشعب العراقي بجميع مكوناته وأحزابه فضلا عن القيادات الروحية حيث هناك اجماع اليوم بان أهمية الانتخابات التشريعية تكمن في نزاهتها وشفافيتها ومراعاتها لمبادئ الدستور والمعايير الدولية في الانتخابات.

وأضاف أما الصعوبات التي تواجه مفوضية الانتخابات فهي الانتهاء العاجل من أعداد "سجل بايومتري" للناخبين وجدولة العملية الانتخابية بمراحلها المعروفة بدء من فتح الترشيح للانتخابات حتى المصادقة على النتائج النهائية من قبل المحكمة الاتحادية فيما على الحكومة توفير البيئة الآمنة وتقديم التسهيلات اللوجستية ومنع السلاح والمال السياسي.

كما يتوجب على البرلمان إقرار كل التشريعات القانونية اللازمة لردع الخروقات والانتهاكات الانتخابية بما في ذلك إقرار عقوبات شديدة على اعمال التزوير والابتزاز والخداع الانتخابي التي يثبت ارتكابها سواء من موظفي المفوضية او من المرشحين والأحزاب المتنافسة.



وتوقع مستشار الكاظمي أن تشهد الانتخابات نسبة مشاركة عالية. ويبدو واضحا ان هناك أوساطا واسعة من المواطنين اخذت تدرك ان ضعف المشاركة او مقاطعتها قد يؤدي الى نتائج عكسية وبالتالي نتائج مضادة لطموحها.