بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 05 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
مشروع قانون أمريكي لتصنيف ميليشيا بدر "إرهابية".. ونشطاء عراقيون يرحبون ويطالبون بتقييد أذرع إيران نشطاء ومغردون يهاجمون قانون جرائم المعلوماتية: قانون الخزي والعار وحماية الفاسدين في العراق بعد دعوة الصدر إلى "عهد شيعي".. نشطاء: لماذا تضحك على عقول الناس باسم المذهب؟ الحلبوسي: نقدر المرأة العراقية.. وناشطات: قوانينكم كلها مجحفة وظالمة بحق النساء الكاظمي: العراق تبرع بالمواد الطبية والغذائية للبنان.. ونشطاء: تنفذ تعليمات إيران وشعبك العراقي مات من الجوع برهم صالح يؤكد على أهمية التضامن الدولي لمواجهة كورونا.. مغردون: أنت أخطر من الفايروس على العراق الكاظمي: نعمل بشكل جاد لوصول لقاح كورونا إلى العراق بأسرع وقت حراك تعديل قانون الانتخابات ذهب إلى غير رجعة.. إشكالات كبيرة والتأجيل أمر وارد مستشار الكاظمي يكشف عن عائق يمنع إجراء الانتخابات المبكرة الاستغاثة الدولية تصنف العراق من بين أخطر دول بالعالم.. وتحظر السفر إليه في 2021
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 02 كانون الأول 2020 02:54 م

مستشار الكاظمي يكشف عن عائق يمنع إجراء الانتخابات المبكرة

عبد-الحسين-الهنداوي

قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، إنه ما عدا مشكلة عدم اكتمال نصاب أعضاء المحكمة الاتحادية، ليس هناك معوقات قاهرة تمنع اجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 6 حزيران من العام المقبل.

واستدرك، لكن هناك صعوبات وتحديات متوقعة يمكن تجاوزها أو تذليلها وهناك مستلزمات وشروط لا بد من توفيرها لإنجاز أي انتخابات في العالم لا سيما اذا اردنا لها أن تكون نزيهة وحرة ومقبولة وطنيا ودوليا، وهذا لا خيار سواه ، لأنه مطلب الشعب العراقي بجميع مكوناته وأحزابه فضلا عن القيادات الروحية حيث هناك اجماع اليوم بان أهمية الانتخابات التشريعية تكمن في نزاهتها وشفافيتها ومراعاتها لمبادئ الدستور والمعايير الدولية في الانتخابات.

وأضاف أما الصعوبات التي تواجه مفوضية الانتخابات فهي الانتهاء العاجل من أعداد "سجل بايومتري" للناخبين وجدولة العملية الانتخابية بمراحلها المعروفة بدء من فتح الترشيح للانتخابات حتى المصادقة على النتائج النهائية من قبل المحكمة الاتحادية فيما على الحكومة توفير البيئة الآمنة وتقديم التسهيلات اللوجستية ومنع السلاح والمال السياسي.

كما يتوجب على البرلمان إقرار كل التشريعات القانونية اللازمة لردع الخروقات والانتهاكات الانتخابية بما في ذلك إقرار عقوبات شديدة على اعمال التزوير والابتزاز والخداع الانتخابي التي يثبت ارتكابها سواء من موظفي المفوضية او من المرشحين والأحزاب المتنافسة.

وتوقع مستشار الكاظمي أن تشهد الانتخابات نسبة مشاركة عالية. ويبدو واضحا ان هناك أوساطا واسعة من المواطنين اخذت تدرك ان ضعف المشاركة او مقاطعتها قد يؤدي الى نتائج عكسية وبالتالي نتائج مضادة لطموحها.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
باسم خشان

خشان: البرلمان سيخالف الدستور في بعض تعديلات القوانين 04 كانون الأول 2020 11:32 ص

مصر والعراق

المجلس التنسيقي الثلاثي يوقع 7 مذكرات مع مصر في الأسبوع المقبل 04 كانون الأول 2020 11:30 ص

رياض-المسعودي (1)

نائب يرجح إرسال الموازنة إلى البرلمان قبل نهاية العام.. التصويت سيتغرق 45 يوما 04 كانون الأول 2020 11:24 ص

النائبة عن تحالف النصر ندى شاكر

نائبة: استجواب الكاظمي داخل البرلمان تعرض للتسويف 04 كانون الأول 2020 11:05 ص

التعليم

الكشف عن ضبط قضية فساد كبيرة في دائرة البعثات الثقافية بوزارة التعليم 04 كانون الأول 2020 11:03 ص

البرلمان

الاقتصاد النيابية: إجراء الانتخابات ليس بحاجة لاقتراض جديد والبرلمان لن يسمح بذلك 04 كانون الأول 2020 11:01 ص

الحلبوسي

مصادر : الحلبوسي قدم وعودا بتسوية ملفات قضائية لسياسيين ونواب مقابل تخليهم عن إقالته 04 كانون الأول 2020 10:59 ص

النزاهة النيابية

النزاهة النيابية: العراق خسر ٢٤٠ مليار بسبب سياسة البنك المركزي 04 كانون الأول 2020 10:44 ص

التعليقات