الاستغاثة الدولية تصنف العراق من بين أخطر دول بالعالم.. وتحظر السفر إليه في 2021

وضعت شركة الاستغاثة الدولية، العراق على قائمة أخطر المناطق حول العالم، محذرة من السفر إليه خلال العام المقبل.

وحددت الاستغاثة الدولية، وهي شركة للخدمات الصحية والأمنية تتخذ من سنغافورة مقرا لها، وجهات أكثر أماناً للسفر لها في العالم المقبل، وفق تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل".

ومن الدول الأكثر أمان غرينلاند وسويسرا وسلوفينيا والنرويج وفنلندا والدنمارك، بالإضافة إلى الرأس الأخضر وأنغويلا وجزر تركس وكايكوس.

أما ليبيا وسوريا وأفغانستان والعراق وجمهورية إفريقيا الوسطى، فهي أخطر 5 أماكن على وجه الأرض بتقدير الشركة.

ويأتي ذلك استنادا للمخاطر الأمنية والتهديدات السياسية والاضطرابات الاجتماعية التي من الممكن أن يواجها المسافرين إلى هذه الدول.

ولم تستبعد الشركة جائحة فيروس كورونا المستجد من مخاطر السفر، بعد تصنفيها لدول متضررة من الوباء، وأخرى أكثر أمانا من ناحية الإصابة بالفيروس التاجي.

المدير الطبي لمجموعة الاستغاثة الدولية، نيل نيرويتش، يقول أن جائحة الفيروس التاجي خلقت مجموعة ثلاثية من الأزمات، بالإضافة إلى الصحة العامة والأزمة الجيوسياسية والاقتصادية المؤثرة على الدول.



وتعد دول نيوزيلندا وتنزانيا ونيكاراغوا الأكثر أمانا من الوباء، فيما صنفت جورجيا على أنها ذات تأثير مرتفع جدا جراء فيروس كورونا، بينما صنفت رويا وأوكرانيا والنمسا والأردن على أنها ذات تأثير مرتفع من "كوفيد-19".

تشمل القائمة أيضا، البلدان التي يوجد بها خطر عالي من الوقوع في مشاكل طبية وهي فنزويلا وكوريا الشمالية وليبيا وجنوب السودان واليمن.

تقول شركة الاستغاثة الدولية عن الدول الأعلى خطورة على المستوى الأمني على المسافرين: قد تكون سيطرة الحكومة والقانون والنظام ضئيلة أو غير موجودة في مناطق واسعة، مما يجعل المسافرين مهددين بخطر هجمات عنيفة من قبل الجماعات المسلحة التي تستهدف المسافرين والمكلفين الدوليين، كما أن خدمات الحكومة والنقل بالكاد تعمل، ولا يمكن للأجانب الوصول إلى أجزاء كبيرة من البلاد.

على الطرف الآخر من الطيف، صنفت العديد من بلدان الشمال الأوروبي ضمن البلدان ذات مخاطر أمنية غير مهمة".

تقول الشركة الدولية عن دول في فئة غير ذات أهمية: معدلات جرائم العنف منخفضة جدا، ولا يوجد عنف سياسي أو عنف مدني كبير، ولا يوجد عنف طائفي أو مجتمعي أو عنصري أو مستهدف ضد الأجانب، كما أن خدمات الأمن والطوارئ فعالة والبنية التحتية سليمة، وخدمات النقل متوفرة وذات مستوى عالٍ.