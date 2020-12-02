البعيجي: تأخير قانون الموازنة من أجل الضغط على البرلمان في تمريرها أمر مستحيل

قال النائب منصور البعيجي، إن اللجنة المالية تحتاج ما لا يقل عن ٦٠ يوم لدراسة الموازنة لأننا داخل مجلس النواب لمنع أي هدر بالأموال وسنعمل على تمرير موازنة تراعي حقوق جميع المحافظات بالتساوي وحسب النسب السكانية والمحرومية لهذه المحافظات التي عانت الكثير.



وأضاف البعيجي على الحكومة ان تدرك جيدا اي هدر بالموازنة او تبويب لأي مبلغ ليس في مكانة لن يمرر بالموازنة وسيرفض من قبل مجلس النواب كما حصل مع قانون الاقتراض العام الذي قدمتة الحكومة وتم تخفيضة من قبل مجلس النواب .



وتابع: أن تأخير قانون الموازنة من اجل الضغط على البرلمان في تمريرها امر مستحيل ولن نسمح به وسنمرر موازنة تضمن الرواتب لجميع الموظفين والمتقاعدين ومراعاة الحقوق لكافة المحافظات العراقية وان تأخير إرسالها تتحمله الحكومة كونها لم ترسل الموازنة إلى البرلمان إلى الآن .