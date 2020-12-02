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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 02 كانون الأول 2020 01:00 م

الملالي يتراجع .. روحاني يعلن رفضه خطة البرلمان لخرق الاتفاق النووي وزيادة تخصيب اليورانيوم

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أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، رفضه للخطة التي صوت عليها البرلمان الذي يهيمن عليه المتشددون، أمس، والتي تلزم الحكومة بخرق الاتفاق النووي عبر زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم وزيادة تركيب أجهزة الطرد المركزي، بذريعة إجبار الدول الأوروبية على الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق النووي.
وقال روحاني في اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني “ الحكومة ترفض مشروع قرار الإجراءات الإستراتيجية لإلغاء العقوبات الذي صوت عليه البرلمان يوم أمس“، واصفا هذا المشروع بـ“الضار لنشاط الحكومة الدبلوماسي“.
وأضاف أن فرض الولايات المتحدة سياسة الضغط الأقصى غير مقبولة ونطلب من الإدارة الأمريكية جديدة تغيير سياساتها تجاه إيران“.

وتأمل حكومة الرئيس روحاني قبل نهاية ولايتها الرئاسية الثانية في منتصف العام المقبل، أن يقرر الرئيس الأمريكي المنتخب العودة للاتفاق النووي بهدف رفع العقوبات الصارمة عن طهران.
واشار روحاني لعدم حضوره إلى قبة البرلمان لتقديم مشروع الموازنة الإيرانية للعام المقبل، قائلا: ”غيابي عن البرلمان يرجع فقط إلى الالتزام بقرار اللجنة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، ونحن ملزمون جميعا بتنفيذ أوامر هذه اللجنة بشكل قانوني“.
وتابع الرئيس الإيراني قائلا: ”التكهنات الإعلامية بغيابي عن مجلس النواب ليست بسبب قرار مجلس النواب أمس“، في إشارة إلى التصويت بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يلزم الحكومة بخرق الاتفاق النووي المبرم مع القوى الدولية عام 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في أيار/ مايو 2018.
وتلزم الخطة البرلمانية ”منظمة الطاقة الذرية بإنتاج 20٪ من اليورانيوم المخصب وتخزين ما لا يقل عن 120 كيلوغراما منه سنويا في البلاد“، كما تهدف الخطة حسب مشرعيها إلى الضغط على الولايات المتحدة  لرفع العقوبات عن إيران من خلال مضاعفة أنشطتها النووية.

ويطالب مشروع القانون الحكومة بتعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) بعد ثلاثة أشهر من التصديق عليه إذا أخفقت أطراف الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
يذكر أن مشروع المبادرة الإستراتيجية إلغاء الحظر يتضمن 9 بنود من ضمنها أن تضع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في جدول أعمالها استخدام أجهزة الطرد المركزي من الجيلين 6 و 8 وكذلك إنشاء مفاعل للماء الثقيل مماثل لمفاعل أراك السابق وبناء مصنع لتخصيب اليورانيوم الفلزي.

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