العقابي: قانون المحكمة الاتحادية سيتم تقديمه خلال الأيام المقبلة إلى البرلمان

قال عضو اللجنة القانونية النيابية ، النائب حسين العقابي، إن قانون المحكمة الاتحادية سيتم تقديمه خلال الأيام المقبلة إلى البرلمان خاصة أنه لا يوجد خيار آخر، والتأخير سيؤثر سلبا ويعد تعطيلا للمؤسسة الدستورية البرلمان.

وأضاف أن اللجنة تضغط باتجاه الإسراع بتشريع قانون المحكمة الاتحادية وطرحه للتصويت، سواء القانون الاصلي الذي يشرع بتصويت الثلثين او تعديل فقرة عمر اعضاء المحكمة وعددهم ومدة الخدمة داخل المحكمة الاتحادية بتعديل الامر رقم 30 لسنة 2005.

وبين أن البرلمان أمام خيارين إما تشريع القانون أو تعديله، والضغط مستمر ومتواصل من أجل حسم الأمر بالسرعة الممكنة.



