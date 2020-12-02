متنبئ جوي: موجة من الضباب تجتاح مناطق واسعة في العراق

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الأربعاء، أن تجتاح موجة من الضباب مناطق واسعة في العراق خلال اليومين المقبلين.



وقال عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، إن "موجة من الضباب الكثيف متوقعة فجر (الخميس) في مناطق متفرقة من مدن وسط وجنوب البلاد والفرات الاوسط"، مضيفا "تزداد شدتها ومساحتها فجر وصباح يوم (الجمعة)".



وحذر من انعدام الرؤية الأفقية التي تؤثر على حركة السفر برا وجوا وبحرا.