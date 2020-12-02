وفاة الفنان العراقي كمال محمد جراء مضاعفات كورونا

توفي الفنان العراقي كمال محمد، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 75 عاما متأثراً بمضاعفات فيروس كورونا المستجد.



وتوفي محمد في وقت مبكر من صباح اليوم في مستشفى الشفاء بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار حيث كان يرقد هناك لتلقي العلاج.



والفنان الراحل من مواليد عام 1945 تخرج من معهد المعلمين في بعقوبة عام 1965 ثم تخرج من معهد تطوير اللغة الانكليزية في بغداد عام 1975 ، وعمل في المجال التربوي من خلال ادارته لعدد من المدارس طيلة ثلاثين عاماً.



ولمع نجم الفنان عام 1971 في اغنية "معاتبين" من الحان عبد الحسين السماوي ومن كلمات عبد الرضا اللامي، وقدّم بعدها 12 اغنية آخرها "كلشي يهون" في عام 1978 ليترك بعدها المجال الفني.