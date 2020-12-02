التعليم تطلق استمارة التقديم الإلكتروني للقبول في الجامعات والكليات الأهلية

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استمارة التقديم الإلكتروني للقبول في الجامعات والكليات الأهلية للسنة الدراسية 2021/2020 وتستمر لغاية 2020/12/15.



واكدت الوزارة في بيان:" ان الطالب الراغب بالتقديم سيتاح أمامه تثبيت أربعة خيارات ، وأن مبدأ المفاضلة بالمعدل سيكون معتمدا في القبول للدراسة الصباحية أو المسائية".



وأوضحت :" أن التقديم يكون عبر البوابة الإلكترونية لدائرة التعليم الجامعي الأهلي (www.pe-gate.org) حصرا ، و لا يسمح في الوقت نفسه للجامعات والكليات الأهلية بتسلم أي مبلغ من الأجور الدراسية أو سواها قبل إعلان القبول رسميا.