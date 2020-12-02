لجنة نيابية تتهم جهات سياسية بالمساهمة في تعطيل دوام المدراس

اتهمت لجنة التربية النيابية، جهات سياسية بالمساهمة في تعطيل دوام المدراس في عموم البلاد.

وقال عضو اللجنة رعد المكصوصي ، ان “العام الحالي كان من الاعوام السيئة بالنسبة للوضع التعليمي في البلاد”، لافتا الى ان جهات سياسية ساهمت بتعطيل دوام المدارس في عموم البلاد.

واضاف ان “وزيرة التربية السابقة تعاقدت على طبع مناهج دراسية غير متوفرة في الواقع”، مبينا ان “مراكز المدن تشهد فائضا كبيرا من التدريسيين بالنسبة لمناطق الاطراف.