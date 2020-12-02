نائب يتهم بعض الجهات بالوقوف وراء استنزاف أموال الدولة بمزاد العملة

اتهم عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مازن الفيلي ، بعض الجهات بالوقوف وراء استنزاف اموال الدولة بمزاد العملة.

وقال الفيلي ان “المصارف هي الجهات الاكثر استفادة من استنزاف اموال الدولة بمزاد العملة وهنالك جهات تقف خلف ذلك”، لافتا الى ان “مجلس النواب طالب كثيرا بمتابعة مزاد العملة الا ان ذلك لم يحصل.

واضاف ان “الصمت الحكومي عن مزاد العملة يثير الشكوك ويعد امرا غريبا”، مبينا ان “البنك المركزي عليه ان يكون شفافا في متابعة هذا الامر حيث ان هنالك فرقا كبيرا في البيع وهذا ما يؤدي الى هدر المال العام.

وكانت لجنة المالية النيابية، كشفت عن تقديم طلب رسمي لرئاسة مجلس النواب لاستجواب محافظ البنك المركزي لارتكبه خطأ كبيرا بشأن المصارف ومزاد العملة.