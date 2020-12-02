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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 02 كانون الأول 2020 10:35 ص

الصحة تكشف عن اجتماعات مع شركات عالمية للتعاقد على لقاح كورونا.

وزارة الصحة

 كشفت وزارة الصحة،  عن اجتماعات مع شركات عالمية للتعاقد على لقاح كورونا.

وقال مدير الصحة العامة رياض عبد الأمير إن "الوزارة متواصلة مع معظم الشركات والحكومات منذ بداية الجائحة وإعلان الشركات عن إنتاج اللقاح . وتكللت هذه اللقاءات والاجتماعات بالتوقيع مع الاتحاد العالمي على أن يزود العراق بما يكفي لـ 20% من السكان".

وأضاف، أن " اجتماعات عقدت مع شركات فايزر، واستر سنكا، وشركات صينية متعددة، وما زالت الاجتماعات مستمرة مع اي شركة تحصل على موافقة من منظمة الصحة العالمية"، مبيناً أن "الوزارة على استعداد للتعاقد مع الشركات لتوفير اللقاح".

وأشار إلى أن "الوضع الوبائي في العراق يختلف عن دول العالم حيث إن الإصابات في انخفاض"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد مبرر للحظر أو تقييد حركة المواطنين، والوزارة تراقب الوضع الوبائي وفي حالة صعود عدد الإصابات تتم إعادة النظر في الحظر وبعض القيود على بعض المناطق ذات التجمعات".

وكان وزير الصحة حسن التميمي قد كشف في وقت سابق عن أن "العراق فاتح جميع دول العالم، التي تعمل على إنتاج لقاح لكورونا، التي قامت بتجارب حول هذا اللقاح"، مؤكداً أن "وزارة الصحة دخلت ضمن اتحاد منظمة الصحة العالمية لمجموعة الدول المنتجة لهذا اللقاح".

ونوه بأن "العراق من بين 78 دولة ، حجز لـ  20 % من مجموع سكانه من اللقاح، وأن وزارة الصحة أعطت الأولوية إلى الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الـ 50 عاماً من هذا اللقاح، والذين لديهم اعتلالات مرضية، وكذلك لكل منتسبي وزارة الصحة، والأجهزة الأمنية، أما المرحلة الثانية فيبدأ فيها توفير اللقاح إلى باقي الفئات".
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