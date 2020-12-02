النفط : إيرادات الشهر الماضي بلغت أكثر من 3 مليارات دولار

اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر تشرين الثاني الماضي.



وذكرت الوزارة في بيان ان الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" ، اشارت الى ان كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (81) مليونا (262) الفا و( 376 )برميلاً ، بايرادات بلغت قرابة (3) مليارات و(394) مليونا و (988 ) الف دولار".



واوضحت ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت قرابة (78) مليونا و(190) الفا و (444) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة مليونين و( 819) الفا و( 169 ) برميلا والكميات المصدرة إلى الاردن بلغت ( 252) الفا و(763) برميلا".



واشارت الى ان "المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ مليونين و( 709) الف برميل" ، مبينة ان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 41.778 ) دولارا".