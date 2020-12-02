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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 02 كانون الأول 2020 10:33 ص

النفط : إيرادات الشهر الماضي بلغت أكثر من 3 مليارات دولار

وزارة النفط
اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر تشرين الثاني الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان ان الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" ، اشارت الى ان كمية الصادرات من النفط الخام بلغت  (81) مليونا (262) الفا و( 376 )برميلاً ، بايرادات بلغت قرابة   (3) مليارات و(394) مليونا  و (988 ) الف دولار".

 واوضحت  ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق  بلغت قرابة  (78) مليونا و(190) الفا و (444)  برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة مليونين و( 819) الفا و( 169 ) برميلا والكميات المصدرة إلى الاردن بلغت ( 252) الفا و(763) برميلا".

 واشارت الى ان "المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ مليونين و( 709)  الف برميل" ، مبينة  ان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ  ( 41.778 ) دولارا".
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