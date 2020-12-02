بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 05 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
مشروع قانون أمريكي لتصنيف ميليشيا بدر "إرهابية".. ونشطاء عراقيون يرحبون ويطالبون بتقييد أذرع إيران نشطاء ومغردون يهاجمون قانون جرائم المعلوماتية: قانون الخزي والعار وحماية الفاسدين في العراق بعد دعوة الصدر إلى "عهد شيعي".. نشطاء: لماذا تضحك على عقول الناس باسم المذهب؟ الحلبوسي: نقدر المرأة العراقية.. وناشطات: قوانينكم كلها مجحفة وظالمة بحق النساء الكاظمي: العراق تبرع بالمواد الطبية والغذائية للبنان.. ونشطاء: تنفذ تعليمات إيران وشعبك العراقي مات من الجوع برهم صالح يؤكد على أهمية التضامن الدولي لمواجهة كورونا.. مغردون: أنت أخطر من الفايروس على العراق الكاظمي: نعمل بشكل جاد لوصول لقاح كورونا إلى العراق بأسرع وقت حراك تعديل قانون الانتخابات ذهب إلى غير رجعة.. إشكالات كبيرة والتأجيل أمر وارد مستشار الكاظمي يكشف عن عائق يمنع إجراء الانتخابات المبكرة الاستغاثة الدولية تصنف العراق من بين أخطر دول بالعالم.. وتحظر السفر إليه في 2021
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 02 كانون الأول 2020 10:18 ص

القانونية النيابية تصف محاولة الحكومة إرسال قانون القرض لتمويل الانتخابات بالبدعة

حسن فدعم
وصفت اللجنة القانونية النيابية،  تحركات الحكومة لإرسال مشروع قانون الاقتراض لتمويل المفوضية بالبدعة، مبينة ان المفوضية وفق حسابات الحكومة بحاجة الى 160 مليار دينار فقط خلال ماتبقى من 2020 ولديها فائض بالاقتراض نحو ترليوني ونصف ترليون دينار.
وقال عضو اللجنة حسن فدعم ان “قانون الاقتراض الثاني عند اقراره وضع البرلمان فائض فوق احتياجات الدولة نحو ترليوني و 500 مليار دينار للتصرف به لأي امر طارئ.
واضاف ان “الحكومة تنوي ارسال مشروع قانون اقتراض لتمويل مفوضية الانتخابات”، مشيرا الى ان “هذا الامر اشبه بالبدعة ولايمكن تمريره.
واوضح فدعم انه “وفق حسابات الحكومة انها بحاجة الى 160 مليار دينار لتسيير امور المفوضية خلال ماتبقى من 2020 ولديها ترليوني ونصف يمكنها استخدام تلك الاموال لتمويل المفوضية.
وتابع ان “احتياجات المفوضية في 2021 للانتخابات  ادخلت  بموازنة 2021 ولا حاجة للقرض لتمويل الانتخابات”.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
حسن خلاطي

حسن خلاطي : إقرار الموازنة في البرلمان يتطلب ست جلسات 02 كانون الأول 2020 10:15 ص

رياض المسعودي

المسعودي : أغلب القوى والأحزاب لاترغب بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد 02 كانون الأول 2020 10:05 ص

علاوي

علاوي : العملية السياسية انتهت إلى غير رجعة ..وتظاهرات تشرين تعبير عن ضمير الشعب 28 تشرين الثاني 2020 10:35 ص

مؤيد اللامي

نقيب الصحفيين يحذر من تداعيات إقرار قانون جرائم المعلوماتية 25 تشرين الثاني 2020 09:59 ص

620201213138209934443

وزير الدفاع يكشف عن خريطة الدواعش.. أعداد ومواقع فلول التنظيم الإرهابي بالعراق 24 تشرين الثاني 2020 01:48 م

صالح

برهم صالح : الإرهاب استهدف الجميع وضحايا المسلمين أضعاف الديانات الأخرى 29 تشرين الأول 2020 01:21 م

وزير النقل الشبلي

وزير النقل: استئناف عمل التكسي النهري قريباً 29 تشرين الأول 2020 11:56 ص

الكاظمي

الكاظمي : وظيفة الحاكم الاستماع لشعوبهم .. وللشعب حقوق أصيلة وصوت واضح وموقف شجاع 25 تشرين الأول 2020 11:10 ص

التعليقات