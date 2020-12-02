حسن خلاطي : إقرار الموازنة في البرلمان يتطلب ست جلسات

أكد النائب حسن خلاطي ان اقرار الموازنة في البرلمان يتطلب ست جلسات على الاقل.
وقال خلاطي في تصريح متلفز :" ان مشروع الموازنة مشروع خلافي ، عندما يأتي الى المجلس تأتي معه الخلافات.
واضاف :" ان المهم في الموازنة ضغط النفقات الحكومية ، والا يكون الاقتراض هو الحل الاول لمعالجة العجز ، المتوقع ان يكون كبيرا ، وتأمين رواتب الموظفين.
وقال خلاطي في تصريح متلفز :" ان مشروع الموازنة مشروع خلافي ، عندما يأتي الى المجلس تأتي معه الخلافات.
واضاف :" ان المهم في الموازنة ضغط النفقات الحكومية ، والا يكون الاقتراض هو الحل الاول لمعالجة العجز ، المتوقع ان يكون كبيرا ، وتأمين رواتب الموظفين.