حسن خلاطي : إقرار الموازنة في البرلمان يتطلب ست جلسات

أكد النائب حسن خلاطي ان اقرار الموازنة في البرلمان يتطلب ست جلسات على الاقل.



وقال خلاطي في تصريح متلفز :" ان مشروع الموازنة مشروع خلافي ، عندما يأتي الى المجلس تأتي معه الخلافات.



واضاف :" ان المهم في الموازنة ضغط النفقات الحكومية ، والا يكون الاقتراض هو الحل الاول لمعالجة العجز ، المتوقع ان يكون كبيرا ، وتأمين رواتب الموظفين.