عضو سابق بمجلس المفوضين يتهم المفوضية بمجاملة الأحزاب في الدورات السابقة

اتهم عضو مجلس المفوضين السابق عادل اللامي ، دائرة الاحزاب في المفوضية بمجاملة الاحزاب خلال تدقيق مصادر اموالها في الدورات السابقة، داعيا المفوضية الحالية للعمل بجدية لتدقيق مصادر تمويل الاحزاب.

وقال اللامي ان “دائرة الاحزاب في مفوضية الانتخابات خلال الدورات السابقة لم تكن بالمستوى المطلوب واغلب عملها خضع لمجاملات الأحزاب وتحت تأثير سلطة الكتل السياسية.

واضاف انه “لم يكن هناك اي تدقيق على مصادر تمويل الاحزاب وتكوين اقتصاداتهم والتي هي اهم شرط في شروط منح اجازة تأسيس الحزب.

واوضح ان “المرحلة المقبلة تتطلب من المفوضية الجديدة ان تعمل بجد اكثر وان تكون حازمة بقراراتها”، مبينا ان المفوضية بحاجة الى خبراء من الامم المتحدة خاصة في ما يخص خبراء التكنولوجيا.

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