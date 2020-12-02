خبير اقتصادي: 35 مليار دولار العجز الحقيقي بموازنة 2021

أكد الخبير الاقتصادي صفوان قصي ان العجز في موازنة 2021 يقدر بأكثر من 35 مليار دولار، مبينا ان هناك عدة خطوات على الحكومة اللجوء اليها لتقليل العجز.

وقال قصي ان “نسبة العجز وفق التقديرات الحكومية يقدر بنحو 35 مليار دولار في موازنة 2021

واضاف ان “الامر يتطلب حلولا عاجلة والتحرك السريع وليس الاكتفاء بالشعارات فقط”، مشيرا الى ان “من بين الحلول مراجعة تصدير النفط والكميات المصدرة وبيع جزء من املاك الدولة وتحدد المشمولة بالبيع لا ان تكون قرار عام.