أعلنت خلية الإعلام الأمني، مقتل خمسة إرهابيين بضربات جوية للتحالف الدولي في قاطع صلاح الدين.



وقالت الخلية في بيان، إنه "بمتابعة استخبارية دقيقة من خلية الصقور في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تم تحديد المجموعة التي ارتكبت العمل الارهابية ضد المواطنين، بين قرية الزوية والمسحك ضمن قاطع عمليات صلاح الدين في سفح سلسلة جبال مكحول قرب قرية المسحك، وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة نفذ طيران التحالف الدولي مساء امس الثلاثاء اربع ضربات جوية بطائرات F- 15"،



وأضافت أنها "أسفرت عن قتل جميع أفراد المجموعة الارهابية المتكونة من خمسة ارهابيين".