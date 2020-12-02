الهجرة: إغلاق مخيم النازحين الأخير في صلاح الدين

أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو عن إغلاق آخر مخيم في محافظة صلاح الدين بعد عودة ما تبقى من العوائل النازحة التي كانت تقطنه بنحو 48 عائلة الى مناطق سكناهم الاصلية طوعيا في قضائي بيجي والشرقاط ، ضمن خطة الطوارئ التي اعدتها الوزارة لإعادة النازحين.

وقالت جابرو، إن الوزارة بالتعاون والتنسيق مع ديوان المحافظة وقيادة عمليات صلاح الدين والقوات الأمنية فضلا عن الإدارات المحلية في قضائي بيجي والشرقاط، اغلقت مخيم الكرامة شمالي مدينة تكريت بعد عودة جميع نازحيه إلى مناطق سكناهم في الاقضية التابعة إلى المحافظة، منوهة إلى أنه بعد اتمام التدقيق الأمني لهذه الأسر وبالتعاون مع القوات الأمنية تم ايصال الاسر إلى مناطقهم.

وأكدت أن الوزارة عملت على تأمين العودة الطوعية للنازحين إلى مناطقهم بعد بسط الأمن وحل عددا من المشاكل الاجتماعية في مناطق العودة بعد القضاء على عصابات داعش المتشددة .