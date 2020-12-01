بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 01 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
النفط يتعادل 2-2 مع الديوانية في الدوري العراقي الممتاز عشائر الناصرية تنضم للمتظاهرين.. وتهاجم مقتدى الصدر وأتباعه ائتلاف علاوي يحذر من انتخابات غير ناضجة تتسبب بكارثة كبيرة بالعراق نائبة: دعوة الكاظمي لإقرار قانون تمويل الانتخابات بدعة جديدة وسنة غير صحية أكثر من 2800 أيزيدية.. لا يزالون في الأسر لدى داعش الإرهابي في العراق وسوريا حاملة طائرات أمريكية تدخل الخليج العربي بعد عبورها مضيق هرمز الكناني: العمالة الأجنبية تستولي على وظائف الخريجين العراقيين محافظ النجف يعلن إطلاق مشروع طريق الحج البري إلى السعودية الملحق العسكري السعودي في بغداد.. يعلن استعداد الرياض لدعم المؤسسة العسكرية العراقية الكاظمي يسعى لاستعادة هيبة زائفة في الناصرية.. ونشطاء: لماذا تخشى الصدر؟
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 01 كانون الأول 2020 10:24 م

صفعة فرنسية على وجه طهران.. هجمات الحوثي الإرهابية على السعودية إيرانية بالوكالة

الحوثي

خبراء: انتقادات باريس تضيق الخناق على النظام الإرهابي الحاكم في إيران

تتوالى الصفعات على وجه إيران الارهابية، بما يؤكد يوما بعد آخر أنها نظام إرهابي مقيت والعالم كله على عداء معه.
وكانت قد أكدت الخارجية الفرنسية، أن هجمات الحوثيين الإرهابية على السعودية تناقض القانون الدولي، وهي هجمات إيرانية بالوكالة.
وقالت الناطقة باسم الخارجية لـ"العربية"، إن الحريق الشامل في المنطقة لن يكون في صالح أحد.
وأضافت نتابع الوضع بقلق، لأنه يحمل مخاطر على الأمن الإقليمي"، مؤكدة "دعوتنا إلى ضبط النفس لقيت صدى لدى الإيرانيين فلم يدعُ أحد هناك إلى انتقام فوري.
وأوضحت أن عودة إيران إلى اتفاق فيينا شرط ضروري، كي تُعيد إدارة بايدن النظر به، وقالت اتفاق فيينا أساسي كي لا تحصل إيران أبداً على سلاح نووي. 


وأكدت أنه يجب توسيع اتفاق فيينا ليشمل وقف البرامج الصاروخية لإيران. وفي الشأن التركي، قالت خارجية باريس يجب على تركيا أن تكون جاراً مسؤولاً بالأفعال لا بالأقوال.
كذلك قالت إن "الإسلام جزء من تاريخنا وهويتنا ونكِنُّ له احتراماً عميقاً".
وبخصوص الحوثي الإرهابي، يضغط اليمنيون للمطالبة بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية إثر جرائم الحرب وتصاعد نشاط هجمات المليشيا العابرة للحدود.
وبعد نحو أسبوع، من إجماع كافة الأطياف والشرائح اليمنية على وسائل التواصل الاجتماعي، بضرورة تصنيف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية، كخطوة أولى لإنهاء الحرب، انتقل الحراك للشارع اليمني تعبيرا لرفض الإرهاب الحوثي.
ويطالب الشارع اليمني المجتمع الدولي بتحجيم ووقف جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية وتهديده للأمن والسلم المحلي والعالمي، ومخططاته في نسف وإعاقة جهود السلام وتمزيق اليمن، باعتباره الحل الوحيد لوقف التدخلات الإيرانية.
واحتشد العشرات من سكان مدينة تعز، جنوبي اليمن، الخاضعة لحصار حوثي مشدد منذ 6 سنوات، تلبية لدعوات حقوقية تحت شعار "صوت واحد ..الحوثي جماعة إرهابية " إثر التصعيد العسكري للمليشيا برا وجوا وبحرا.
ومنذ وصول ضابط الحرس الثوري الإيراني الارهابي، حسن إيرلو، الشهر الماضي، صعد الحوثيون، بشكل غير مسبوق، من العمليات الإرهابية الممنهجة باستخدام الطائرات دون طيار المحملة بالمتفجرات ذات الآثار عالية المخاطر ضد حياة ملايين المدنيين. وبخلاف التصعيد العسكري والخروقات، شنت المليشيا الحوثية، منذ مطلع شهر نوفمبر الجاري، أكثر من 30 هجوم إرهابي باستخدام الزوارق المفخخة والصواريخ الباليستية من طراز كروز ونشر الألغام البحرية لتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.


وكثفت مليشيا الحوثي من إطلاق الطائرات بدون طيار المفخخة في عمليات وصلت لأكثر من 12 هجوما لاستهداف التجمعات السكنية والأعيان المدنية بالسعودية، فيما أطلقت صاروخين باليستيين لقصف أحياء مدينة مأرب السكنية ودمر التحالف في هجوم استباقي منظومة صواريخ سام-6 أثناء محاولتها اطلاق صاروخ بالستي.
واستخدم الحوثيون أسلحة النظام الإيراني في شن هجمات إرهابية على محطة توزيع المنتجات النفطية شمال جدة بصاروخ كروز ،إيراني الصنع، فيما اطلقت الزوارق المفخخة بدون ربان في هجومين على ميناء جازان النفطي وضد أحد سفن الشحن.
وتقوم مليشيا الحوثي بايعاز من النظام الإيراني بمهاجمة المنشآت النفطية والأعيان المدنية في السعودية، في أدلة دامغة تكفي لتصنيفها جماعة إرهابية تهدد استقرار المنطقة، وفقا للحكومة اليمنية.
وقال خبراء إن الانتقادات الفرنسية القوية ضد إيران وفضح عصاباتها الإرهابية يُضيق الخناق على طهران في المنطقة.
ا.ي

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الصدر والكاظمي

مقتدى العار يذبح الانتفاضة العراقية.. وحكومة الكاظمي تسير خلفه في الناصرية 01 كانون الأول 2020 10:59 م

الجبير

الجبير: اليأس دفع إيران لإلقاء اللوم على السعودية.. ردا على اتهامات مضللة من جانب ظريف الإرهاب 01 كانون الأول 2020 08:20 م

فخري زاده

تخبط إيراني وفضيحة للأمن القومي: كنا نعلم بوجود مخطط لاغتيال زاده ومراقبون: هذا يعني خيبتكم وفشلكم 01 كانون الأول 2020 07:46 م

1

عشائر الناصرية تنضم للمتظاهرين.. وتهاجم مقتدى الصدر وأتباعه 01 كانون الأول 2020 04:03 م

ايذيديين

أكثر من 2800 أيزيدية.. لا يزالون في الأسر لدى داعش الإرهابي في العراق وسوريا 01 كانون الأول 2020 02:33 م

213802_iran

إما أن يواصل جرائمه وتهديداته وإما أن يتم استئصاله .. لماذا لا يوجد خيار ثالث مع دولة الملالي 01 كانون الأول 2020 12:37 م

Cap41123123121ture

ردا على مقتل عالم قنبلة الشر.. البرلمان الإيراني يقر خطة للتملص من العقوبات وانهاء الاتفاق النووي 01 كانون الأول 2020 12:04 م

العراق والسعودية

الملحق العسكري السعودي في بغداد.. يعلن استعداد الرياض لدعم المؤسسة العسكرية العراقية 01 كانون الأول 2020 11:42 ص

التعليقات