صفعة فرنسية على وجه طهران.. هجمات الحوثي الإرهابية على السعودية إيرانية بالوكالة

خبراء: انتقادات باريس تضيق الخناق على النظام الإرهابي الحاكم في إيران



تتوالى الصفعات على وجه إيران الارهابية، بما يؤكد يوما بعد آخر أنها نظام إرهابي مقيت والعالم كله على عداء معه.

وكانت قد أكدت الخارجية الفرنسية، أن هجمات الحوثيين الإرهابية على السعودية تناقض القانون الدولي، وهي هجمات إيرانية بالوكالة.

وقالت الناطقة باسم الخارجية لـ"العربية"، إن الحريق الشامل في المنطقة لن يكون في صالح أحد.

وأضافت نتابع الوضع بقلق، لأنه يحمل مخاطر على الأمن الإقليمي"، مؤكدة "دعوتنا إلى ضبط النفس لقيت صدى لدى الإيرانيين فلم يدعُ أحد هناك إلى انتقام فوري.

وأوضحت أن عودة إيران إلى اتفاق فيينا شرط ضروري، كي تُعيد إدارة بايدن النظر به، وقالت اتفاق فيينا أساسي كي لا تحصل إيران أبداً على سلاح نووي.



وأكدت أنه يجب توسيع اتفاق فيينا ليشمل وقف البرامج الصاروخية لإيران. وفي الشأن التركي، قالت خارجية باريس يجب على تركيا أن تكون جاراً مسؤولاً بالأفعال لا بالأقوال.

كذلك قالت إن "الإسلام جزء من تاريخنا وهويتنا ونكِنُّ له احتراماً عميقاً".

وبخصوص الحوثي الإرهابي، يضغط اليمنيون للمطالبة بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية إثر جرائم الحرب وتصاعد نشاط هجمات المليشيا العابرة للحدود.

وبعد نحو أسبوع، من إجماع كافة الأطياف والشرائح اليمنية على وسائل التواصل الاجتماعي، بضرورة تصنيف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية، كخطوة أولى لإنهاء الحرب، انتقل الحراك للشارع اليمني تعبيرا لرفض الإرهاب الحوثي.

ويطالب الشارع اليمني المجتمع الدولي بتحجيم ووقف جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية وتهديده للأمن والسلم المحلي والعالمي، ومخططاته في نسف وإعاقة جهود السلام وتمزيق اليمن، باعتباره الحل الوحيد لوقف التدخلات الإيرانية.

واحتشد العشرات من سكان مدينة تعز، جنوبي اليمن، الخاضعة لحصار حوثي مشدد منذ 6 سنوات، تلبية لدعوات حقوقية تحت شعار "صوت واحد ..الحوثي جماعة إرهابية " إثر التصعيد العسكري للمليشيا برا وجوا وبحرا.

ومنذ وصول ضابط الحرس الثوري الإيراني الارهابي، حسن إيرلو، الشهر الماضي، صعد الحوثيون، بشكل غير مسبوق، من العمليات الإرهابية الممنهجة باستخدام الطائرات دون طيار المحملة بالمتفجرات ذات الآثار عالية المخاطر ضد حياة ملايين المدنيين. وبخلاف التصعيد العسكري والخروقات، شنت المليشيا الحوثية، منذ مطلع شهر نوفمبر الجاري، أكثر من 30 هجوم إرهابي باستخدام الزوارق المفخخة والصواريخ الباليستية من طراز كروز ونشر الألغام البحرية لتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.



وكثفت مليشيا الحوثي من إطلاق الطائرات بدون طيار المفخخة في عمليات وصلت لأكثر من 12 هجوما لاستهداف التجمعات السكنية والأعيان المدنية بالسعودية، فيما أطلقت صاروخين باليستيين لقصف أحياء مدينة مأرب السكنية ودمر التحالف في هجوم استباقي منظومة صواريخ سام-6 أثناء محاولتها اطلاق صاروخ بالستي.

واستخدم الحوثيون أسلحة النظام الإيراني في شن هجمات إرهابية على محطة توزيع المنتجات النفطية شمال جدة بصاروخ كروز ،إيراني الصنع، فيما اطلقت الزوارق المفخخة بدون ربان في هجومين على ميناء جازان النفطي وضد أحد سفن الشحن.

وتقوم مليشيا الحوثي بايعاز من النظام الإيراني بمهاجمة المنشآت النفطية والأعيان المدنية في السعودية، في أدلة دامغة تكفي لتصنيفها جماعة إرهابية تهدد استقرار المنطقة، وفقا للحكومة اليمنية.

وقال خبراء إن الانتقادات الفرنسية القوية ضد إيران وفضح عصاباتها الإرهابية يُضيق الخناق على طهران في المنطقة.

ا.ي