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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 01 كانون الأول 2020 08:20 م

الجبير: اليأس دفع إيران لإلقاء اللوم على السعودية.. ردا على اتهامات مضللة من جانب ظريف الإرهاب

الجبير

خبراء: اغتيال فخري زاده أصاب طهران بارتباك شديد وذعر لأن العملية اختراق أمني غير مسبوق.. وربما في مجالات عدة

جاءت عملية اغتيال فخري زاده، لتصيب الملالي بارتباك شديد، فالوصول إلى عالم إيراني بهذا القدر، يؤكد أن هناك اختراق كبير واغتيال زاده لايقل بأي حال من الأحوال عن اغتيال خامنئي نفسه أو روحاني لأنه كان مؤمنا بدرجة كبيرة بحكم حساسية منصبه كرأس للبرنامج النووي الإيراني الإرهابي.
وإزاء حالة من الهلوسة والتخبط جاءت تصريحات وزير الخارجية الإيراني، ظريف لتكشف عمق المأساة داخل نظام الملالي الإرهابي.
من جانبه انتقد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، تعمد إيران إلقاء اللوم على السعودية في أي شيء يحدث لها.
وقال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إن اليأس دفع وزير خارجية إيران جواد ظريف لإلقاء أي لوم على المملكة واتهامها بتسببها بما يحدث في إيران.
وأضاف الجبير في تغريدات على تويتر، "ربما عندما يحدث -لا قدر الله- زلزال أو فيضان في إيران سيتهم المملكة بالتسبب بها أيضاً!".
وأوضح الجبير، أن "الاغتيالات لا نقرها بأي شكل من الأشكال وليست من سياسة المملكة، على عكس النظام الإيراني القائم على الاغتيالات حول العالم منذ الثورة التي اختطفها الخميني عام 1979". وتابع "يمكنك أن تسألنا وتسأل دولاً عديدة وستعرف.. بأننا فقدنا العديد من مواطنينا بسبب سلوك إيران الإجرامي وغير القانوني". 


وفي نوبة هلوسة وتخبط، قال وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، إن عملية اغتيال العالم النووي، زاده "مؤامرة سعودية أمريكية - اسرائيلية" على حد مزاعمه وهذيانه.
جاء ذلك في تدوينة لظريف على صفحته بإنستغرام، نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، حيث قال إن "زيارات بومبيو المستعجلة للمنطقة والاجتماع الثلاثي في السعودية، وبيانات نتنياهو تكشف عن هذه المؤامرة التي تجسدت للأسف يوم الجمعة في العمل الذي أدى إلى اغتيال أحد مدراء إيران البارزين". وتابع ظريف قائلا: "بالتزامن مع هذا العمل" بدأت عملية استخبارية مضادة وحرب نفسية ضد ايران.
وقال خبراء ان إيران لا تسيطر على نفسها والتصريحات هكذا تسقط، وتخرج دون حساب وهلوسة وارتباك شديدين لأن الملالي أفلس وعملية زاده زادته إحباطا.
أ.ي

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أخر تعديل: الثلاثاء، 01 كانون الأول 2020 08:27 م
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