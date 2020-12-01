ائتلاف علاوي يحذر من انتخابات غير ناضجة تتسبب بكارثة كبيرة بالعراق

حذر ائتلاف الوطنية برئاسة إياد علاوي، من انتخابات غير ناضجة تتسبب بكارثة كبيرة بالعراق.

ونقل بيان للائتلاف عن رئيس الكتلة النيابية للائتلاف كاظم الشمري قوله، إن ائتلاف الوطنية يحذر من نتائج كارثية وعزوف سياسي وشعبي واسع عن المشاركة في الانتخابات المقبلة وهو ما سيفقدها شرعيتها ويؤدي الى تدوير ذات الوجوه او وكلائها.

وشدد الشمري على : ضرورة وضع حد للسلاح المنفلت ومعالجة الطائفية السياسية والمحاصصة التي كرسها القانون الانتخابي الجديد، مشيراً إلى أن : البرلمان اصبح عاجزا عن اداء دوره البناء بدليل التصريحات الصادرة عن البعض والتي تحدد عدد المقاعد التي ستحصل عليها كتلهم، بالإضافة الى بقاء قانون الانتخابات بشكله الحالي الذي لا يلبي طموحات الجماهير .

وتساءل : ما الضامن الحقيقي لنزاهة الانتخابات وكيف يمكن ان تشرف الامم المتحدة على المناطق تحت سيطرة السلاح والمليشيات، في ظل اضطراب الوضع الامني وتداعياته اليومية؟ في الوقت الذي تنشغل الحكومة عن معالجة القضايا المهمة والمصيرية، وهذا ما ذهب اليه بعض رموز العملية السياسية ومنهم الرئيس حيدر العبادي الذي اصدر بيانا بهذا الشأن.

وأشار الشمري أنه : لا داعي لانتخابات ستكرس نكبة ابناء شعبنا وتزيد معاناته مبينا ان العديد من القوى السياسية والشخصيات السياسية المهمة لن تقف مكتوفة الايدي وانما ستقف موقفا سلميا ضد العملية السياسية برمتها بشكلها الحالي، اذ لا داعي لانتخابات ستكرس نكبة ابناء شعبنا وتزيد معاناته.