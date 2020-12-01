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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 01 كانون الأول 2020 03:14 م

نائبة: دعوة الكاظمي لإقرار قانون تمويل الانتخابات بدعة جديدة وسنة غير صحية

عالية نصيف
قالت عضو مجلس النواب عالية نصيف، إن الحكومة تحاول في كل مرة رمي الكرة في ملعب مجلس النواب وأخرها دعوته إلى إقرار قانون خاص لتمويل مفوضية الانتخابات دون معرفة أبواب صرفه.

وأضافت أن دعوة الكاظمي لإقرار مثل هذا قانون مخالف وانه بدعة جديدة وسنة غير صحية, مبينة أنه من المفروض أن تدرج الحكومة تمويل مفوضية الانتخابات ضمن مشروع قانون الموازنة للعام 2021 على ان توضح أبواب صرف الأموال التي ستخصص للمفوضية.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يدعى امس ,الاثنين, البرلمان إلى إقرار مشروع قانون تمويل الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في 6 حزيران 2021.
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