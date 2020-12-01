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الثلاثاء, 01 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 01 كانون الأول 2020 02:08 م

حاملة طائرات أمريكية تدخل الخليج العربي بعد عبورها مضيق هرمز

حاملة طائرات أمريكية
أعلنت المتحدثة باسم الأسطول البحري الأمريكي الخامس، ريبيكا ريباريتش، أن حاملة الطائرات الأمريكية العاملة على الوقود النووي "يو إس إس نيميتز" دخلت الخليج العربي بعد عبورها مضيق هرمز برفقة سفن أمريكية أخرى.

وذكرت ريباريتش أن حاملة الطائرات الأمريكية وصلت إلى المنطقة بعد مشاركتها بتدريبات مع القوات البحرية الهندية والأسترالية واليابانية، مشيرة إلى أن وصولها إلى المنطقة يدخل ضمن الخطة السنوية الموضوعة لها.

وكانت مصادر إعلامية أمريكية أفادت، في وقت سابق، أن إرسال حاملة الطائرات الأمريكية إلى منطقة الخليج مرتبط بانسحاب القوات العسكرية الأمريكية من العراق وأفغانستان.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، كريستوفر ميللر، أن واشنطن قررت تخفيض عدد قواتها في العراق وأفغانستان بحلول 15 يناير/كانون الثاني إلى 2500 فرد لكل دولة منهما خلال الساعات المقبلة، بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب وبعد التشاور مع مجلس الأمن القومي والقادة العسكريين.

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