بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 01 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
عشائر الناصرية تنضم للمتظاهرين.. وتهاجم مقتدى الصدر وأتباعه ائتلاف علاوي يحذر من انتخابات غير ناضجة تتسبب بكارثة كبيرة بالعراق نائبة: دعوة الكاظمي لإقرار قانون تمويل الانتخابات بدعة جديدة وسنة غير صحية أكثر من 2800 أيزيدية.. لا يزالون في الأسر لدى داعش الإرهابي في العراق وسوريا حاملة طائرات أمريكية تدخل الخليج العربي بعد عبورها مضيق هرمز الكناني: العمالة الأجنبية تستولي على وظائف الخريجين العراقيين محافظ النجف يعلن إطلاق مشروع طريق الحج البري إلى السعودية الملحق العسكري السعودي في بغداد.. يعلن استعداد الرياض لدعم المؤسسة العسكرية العراقية الكاظمي يسعى لاستعادة هيبة زائفة في الناصرية.. ونشطاء: لماذا تخشى الصدر؟ كارثة بيئية …تأكيد وجود نفايات مشعة في معمل حديد وصلب البصرة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 01 كانون الأول 2020 01:01 م

أوبك+ تؤجل اجتماعها إلى الثالث من ديسمبر وسط خلافات

213802_iran
قالت مصادر اليوم إن أوبك وحلفاءها بقيادة روسيا أرجأوا محادثات بشأن سياسة إنتاج النفط لعام 2021 إلى يوم الخميس بينما لا يزال اللاعبون الرئيسيون مختلفين حول حجم النفط الذي ينبغي ضخه وسط طلب ضعيف بسبب جائحة فيروس كورونا.
وكان من المقرر أن تعقد مجموعة أوبك+، التي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وحلفاء آخرين، اجتماعها في الساعة 1300 بتوقيت جرينتش اليوم  الثلاثاء.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
213802_iran

وفاة سكرتير الحزب الشيوعي السابق عزيز محمد في أربيل بفيروس كورونا 01 كانون الأول 2020 01:16 م

213802_iran

هبوط أسعار النفط مع إرجاء "أوبك+" لمحادثات سياسة الإنتاج لعام 2021 01 كانون الأول 2020 01:06 م

وزارة التخطيط

التخطيط: رواتب الموظفين مؤمنة في موازنة العام المقبل 01 كانون الأول 2020 11:19 ص

مطار كركوك

محافظ كركوك : مطار كركوك سينقل المحافظة إلى واقع جديد ويوفر آلاف فرص العمل 01 كانون الأول 2020 10:55 ص

مركز الإعلام الرقمي

مركز الإعلام الرقمي: قانون جرائم المعلوماتية تجاهل جريمة تسريب بيانات المستخدمين 01 كانون الأول 2020 10:52 ص

وزير التعليم

التعليم توجه بتكثيف إجراءات الدراسة المدمجة وتحدد يومين للتدريب العملي والسريري 01 كانون الأول 2020 10:50 ص

المالية-النيابية (1)

المالية النيابية: الهدر والفساد في الإيرادات غير النفطية سبب الأزمة الحالية 01 كانون الأول 2020 10:36 ص

العراق-يوافق-على-زيادة-الطاقة-الإنتاجية-للنفط

النفط: عام يفصلنا عن استثمار الغاز العراقي بالكامل 30 تشرين الثاني 2020 02:39 م

التعليقات