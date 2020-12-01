أوبك+ تؤجل اجتماعها إلى الثالث من ديسمبر وسط خلافات

قالت مصادر اليوم إن أوبك وحلفاءها بقيادة روسيا أرجأوا محادثات بشأن سياسة إنتاج النفط لعام 2021 إلى يوم الخميس بينما لا يزال اللاعبون الرئيسيون مختلفين حول حجم النفط الذي ينبغي ضخه وسط طلب ضعيف بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن تعقد مجموعة أوبك+، التي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وحلفاء آخرين، اجتماعها في الساعة 1300 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء.